Aimar descuelga los botines y vuelve al fútbol profesional

El actual entrenador de la Selección argentina Sub 17 y talentoso mediocampista, Pablo Aimar, quien se retiró hace casi tres años como futbolista profesional, anunció que volverá a jugar un partido oficial el próximo martes, cuando Estudiantes de Río Cuarto, su ciudad natal, enfrente a Sportivo Belgrano de San Francisco por la Copa Argentina.



"El martes voy a jugar unos minutos. La idea era jugar por algo y la Copa Argentina me da esa posibilidad", aseguró el ex-River este martes, luego de participar de la práctica del equipo cordobés, que milita en el torneo Federal A.



De hecho, participó de unos minutos de un amistoso frente Belgrano de Mackenna, en el estadio de Estudiantes, donde se impuso 3 a 0.



El Payaso jugó su último partido como profesional el 31 de mayo del 2015, con la camiseta de River en un 2-0 ante Rosario Central.



La idea es que juegue el partido de vuelta de la primera fase eliminatoria A de la Copa Argentina ante Sportivo Belgrano de San Francisco. La ida se jugará este viernes.



Aimar, quien actualmente es el entrenador de la Selección Argentina Sub 17, tendrá la posibilidad de dejar el fútbol adentro de una cancha.



No es parte de un plantel profesional desde mediados del 2015, cuando había dejado River y, a su vez, había anunciado su retiro a raíz de los problemas en su tobillo derecho que no lo dejaron estar a la par del resto.



Ahora podrá volver a jugar con el equipo de sus orígenes y junto a su hermano Andrés, quien también es parte del plantel.



"Es muy lindo jugar junto a mi hermano y en esta cancha, una buena oportunidad. Me sentí un poco cansado. Con el entrenador Marcelo (Vázquez) charlamos sobre la posibilidad de dejarme saldar esta cuenta pendiente. Yo sigo sintiéndome jugador de fútbol siempre, tengo esta posibilidad y la voy a aprovechar. Siempre me da alegría jugar", afirmó Aimar.