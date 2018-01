El City volvió al triunfo con un Agüero demoledor

Sergio Agüero marcó este sábado los tres goles de Manchester City, su equipo, sobre Newcastle por 3-1, como local, y se consolidó en el liderazgo de la Premier League tras disputar un encuentro correspondiente a la 24ta. fecha.



El ex punta de Independiente anotó sus tres goles, con los que llegó a los 16 en la temporada (el líder es el inglés Harry Kane con 20 anotaciones), a los 34 minutos del primer tiempo, a los 17m. de la segunda parte, de penal, y a los 33m. de dicha etapa.



De esta manera, Agüero alcanzó los 203 goles en 200 presentaciones con la camiseta de Manchester City, del que es el máximo goleador histórico.



Además, en el conjunto conducido por el español Josep "'Pep" Guardiola fue titular el defensor Nicolás Otamendi (ex Vélez Sarsfield), quien completó todo el partido.



Con esta victoria, Manchester City continúa como único líder, con 65 unidades, a 12 de su escolta Manchester United, al tiempo que Newcastle continúa con 23 puntos.



Además, la jornada contó con los siguientes resultados: West Ham (Pablo Zabaleta y Manuel Lanzini) 1-Bournemouth 1; Brighton And Hove 0-Chelsea (Wilfredo Caballero) 4; Arsenal FC 4-Crystal Palace (Julián Speroni) 1; Burnley 0-Manchester United 1; Everton 1-West Bromwich 1; Leicester City 2-Watford 0; Stoke City 2-Huddersfield 0.



El domingo seguirán con la fecha la fecha Southampton (DT Mauricio Pellegrino)-Tottenham Hotspur (DT Mauricio Pochettino; Erik Lamela y Juan Foyt).



Lunes: Swansea City (Federico Fernández)-Liverpool.



Posiciones: Manchester City 65; Manchester United 53; Chelsea 50; Liverpool 47; Tottenham 44; Arsenal 42; Leicester y Burnley 34; Everton 28; West Ham y Watford 26; Bournemouth y Crystal Palace 25; Huddersfield 24; Newcastle, Stoke City y Brighton 23; Southampton 21; West Bromwich 20; Swansea City 17.