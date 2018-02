Jueza confirmó que informe de la Armada de 2016 advertía sobre "defectos" en el ARA San Juan

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, señaló que en un informe interno de la Armada de fines de 2016 se advertía sobre "una serie de defectos o anomalías que detectaron en el funcionamiento" del submarino ARA San Juan y se ordenaba la "inmediata solución" de esos desperfectos, ante lo cual indicó que con la documentación secuestrada durante los allanamientos intentará "ver qué grado de solución le dieron" a esos problemas que se habían planteado.



Consultada sobre si habría responsabilidades penales en caso de que se compruebe que el ARA San Juan no estaba en condiciones de salir a navegar, la jueza de Caleta Olivia fue tajante: "Sí. Lo que hay que determinar es a quién y en qué grado".



Yáñez reconoció que el hecho de que no se hayan encontrado los restos del submarino ARA San Juan "hace que todo sea más difícil", ante lo cual reclamó que se lo siga buscando y resaltó la importancia de la documentación secuestrada en distintos allanamientos. "Hoy no puedo aventurar que fue un accidente, o que lo derribó un barco chino. En principio, yo determinaría las condiciones en las que salió el ARA San Juan y el tema de las comunicaciones, qué se pudo haber advertido", sostuvo la magistrada.



En diálogo con TN, Yáñez reconoció que el hecho de que no se hayan encontrado los restos del submarino "hace que todo sea más difícil". "Por eso me atengo a la documentación y a los términos", señaló la encargada de la investigación que busca determinar qué sucedió con la nave desaparecida y que llevaba 44 tripulantes a bordo.



Por otra parte, Yáñez subrayó que la búsqueda del submarino debe continuar: "La Nación se lo debe a los familiares y la Justicia también. Yo no paro de pensar qué otras medidas y trato de ser prolija, discreta y prudente. Todos tenemos que ser creíbles en las conclusiones".



Respecto a la declaración testimonial de los submarinistas Juan Gabriel Viana y Humberto Vilte, que se bajaron del viaje de regreso a Mar del Plata, la magistrada explicó que "no es mucho lo que aportan". "Fundamentalmente fueron dirigidos a verificar si habían tenido algún tipo de problema durante el trayecto Mar del Plata-Ushuaia", manifestó.



A la vez, se refirió a la información sobre la explosión que habría afectado a la nave de la Armada: "Son todas cosas que trascendieron y que necesito tener probada en la causa". A dos meses y medio del último contacto que hubo con el ARA San Juan, el expediente judicial aún no tiene imputados.