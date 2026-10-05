Qué desafíos deberá enfrentar el próximo líder de la ONU

La organización atraviesa una etapa marcada por conflictos internacionales, falta de recursos y cuestionamientos sobre su capacidad de respuesta. El nuevo secretario general asumirá el 1 de enero en un escenario que pondrá a prueba su liderazgo.

El próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) asumirá el 1 de enero de 2027 en un escenario marcado por las guerras, la crisis financiera de la organización y la necesidad de reformar su estructura . Entre sus principales tareas estará recuperar peso en la resolución de conflictos y adaptar a la institución a las nuevas condiciones del mundo.

La ONU tiene 81 años y su funcionamiento todavía está condicionado por la estructura creada después de la Segunda Guerra Mundial . En los últimos años perdió protagonismo en las negociaciones destinadas a terminar con las guerras en Irán, Ucrania y Gaza, mientras enfrenta dificultades económicas que llevaron a reducir programas humanitarios y de desarrollo.

La última Asamblea General dejó algunas señales sobre las prioridades que deberá asumir el nuevo secretario general. En su discurso de despedida, António Guterres reclamó una organización con mayor capacidad para actuar frente a los problemas actuales. “El mundo no necesita unas Naciones Unidas más débiles” , afirmó Guterres. Y agregó que necesita “una ONU lo suficientemente fuerte como para afrontar el mundo tal como es” y “lo suficientemente decidida como para construir el mundo como debería ser”.

Uno de los principales objetivos será avanzar con una reforma que permita que la organización represente mejor al escenario internacional actual. El proceso deberá incluir cambios en el funcionamiento de la ONU y, especialmente, en su Consejo de Seguridad .

El órgano está integrado por 15 países, pero solo cinco tienen carácter permanente y derecho a veto: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia . La distribución actual es cuestionada por países de África y América Latina, que no cuentan con representación permanente.

Durante la Asamblea General, el presidente de Ghana, John Mahama, sostuvo que modificar el Consejo de Seguridad es necesario para fortalecer la legitimidad de la organización. “La reforma del Consejo de Seguridad no es un favor a África. Es un imperativo para la legitimidad, la credibilidad y la supervivencia de las Naciones Unidas”, expresó.

La situación económica será otro de los problemas que deberá afrontar el próximo jefe de la organización. Los recortes presupuestarios ya alcanzaron distintos programas y organismos, mientras continúan los esfuerzos para reducir estructuras y revisar los mandatos de la Secretaría.

Al mismo tiempo, existe una fuerte presión para que el nuevo secretario general tenga un papel más activo en la mediación de conflictos internacionales. Kizito Byenkya, director de incidencia del Open Society Institute, señaló que existe una demanda para que la ONU vuelva a ocupar un lugar central en negociaciones como ocurrió durante la gestión de Kofi Annan.

Cambio climático, desigualdad e inteligencia artificial

A estos problemas se suman cuestiones globales que atraviesan la agenda internacional, como el cambio climático, la desigualdad y la regulación de la inteligencia artificial. Guterres planteó durante su despedida la necesidad de actuar antes de que estos fenómenos provoquen consecuencias más difíciles de revertir.

El próximo secretario general será elegido en un proceso que ya está en marcha y deberá conducir a una organización que busca recuperar influencia mientras enfrenta profundas divisiones entre sus Estados miembros. La fragmentación internacional y el avance de decisiones unilaterales aparecen entre los principales obstáculos para ese objetivo.