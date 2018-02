Por qué el Gobierno defiende a Chocobar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a defender de manera encendida a Luis Oscar Chocobar, quién mató a un ladrón que había apuñalado a un turista en el barrio porteño de La Boca, al sostener que el policía "actuó como debía actuar". Para luego explicar que "Estamos cambiando la doctrina donde se posicionaba al policía como victimario", argumentó.



La filosofía que impera en el Gobierno es como la expresó la ministra de Seguridad: "Nos enfrentamos contra delincuentes que disparan y matan policías. Es por eso que el Presidente y desde nuestro Gobierno avalamos la acción del Chocobar", ratificó la ministra.



Estas frases muestran que en Gobierno no consideran haber cometido un error cuando el primer mandatario recibió la semana pasada al agente en la Casa Rosada. A pesar de que "el presidente Macri tenía conocimiento del video" en el que se puede observar cómo el policía Luis Chocobar dispara a un ladrón cuando el delincuente estaba de espaldas, huyendo, según señaló una alta fuente de la Casa Rosada a ámbito.com.







El primer mandatario recibió esta y muchas otras informaciones sobre el caso del agente que mató a un delincuente que acababa de apuñalar en un robo a un turista estadunidense en el barrio de La Boca.



El juez, Enrique Velázquez, cabe recordar, dispuso procesar y embargar por $ 400.000 al policía. Inmediatamente después, el jueves pasado, el Presidente recibió a Chocobar y le dio un fuerte respaldo: le dijo "estoy orgulloso de que haya un policía como vos". No fue el único. También fue apoyado por Horacio Rodríguez Larreta, intendente de la Ciudad de Buenos Aires y hombre fuerte de Cambiemos y por la Ministra de Seguridad.



La difusión del video en el que se observa cómo el agente le dispara al ladrón provocó una gran polémica y llevó agua para el molino de quienes interpretan que en el accionar policial hubo un "exceso" al abatir a un delincuente que estaba huyendo. Los más críticos llegaron a decir que se trató de un "fusilamiento policial".



Tras conocerse estas imágenes, surge la lógica pregunta que formuló ámbito.com a una alta fuente de la Casa de Gobierno: ¿Se arrepintió el presidente de haber recibido al policía? La respuesta: "Para nada".



Entonces, ¿por qué razón el Gobierno decidió defender el accionar del policía sabiendo que al menos una parte de la sociedad lo acusaría de apoyar la política de "gatillo fácil"?. Esto, en el mejor de los casos, ya que para los sectores más críticos al macrismo, el uso de la fuerza de represión policial es necesario para sostener el modelo - dicen - de opresión al pueblo.



La explicación que se da en la Casa Rosada es la siguiente: "Necesitábamos dar un gesto contundente de apoyo a los buenos policías", explican en el entorno presidencial.



Al respecto, sostienen que "en los últimos años buena parte de la Policía se fue alejando de su función específica, es decir proteger a los ciudadanos decentes, para dedicarse cada vez más a la delincuencia en campos como el narcotráfico, actividades de las que participaban sectores de la política", confiesa una importante funcionario del circulo intimo presidencial. Asimismo, aclara que "el sistema estaba armado de manera tal que la parte de la política se nutría de los negocios que llevaban a cabo las fuerzas de Seguridad.



Aún a pesar de que ciertos sectores de la sociedad pueden pensar que se propicia la política de "gatillo fácil" el gobierno está decidido a combatir la "corrupción" en las fuerzas de Seguridad. "Si no damos una señal fuerte de respaldo a la Policía -o las fuerzas de Seguridad- que actúa correctamente, va a ser muy difícil combatir a los malos policías" explican en fuentes cercanas al presidente.



Dirigentes de la oposición política hacen otra lectura, e interpretan que el Gobierno "provocó un hecho mediático para salir de la baja en el nivel de aceptación, los escándalos de corrupción y los tarifazos".



En tanto, para analistas políticos la decisión del gobierno se encuentra vinculada a la alta importancia que asigna la gente en las encuestas de opinión al problema de la inseguridad, una preocupación en atraviesa a todas las clases sociales.