Dal Pogetto: "La suba de tasas de EEUU avisa que el financiamiento no dura para siempre"

Un alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos provocó preocupación en los mercados ante la posibilidad de que la Reserva Federal de ese país tenga que aumentar la tasa de interés. En ese marco, la bolsa porteña no quedó exenta y cerró el último lunes con fuertes bajas (se hundió 4,5%).



En dialogó con ámbito.com, la directora ejecutiva de Eco Go, Marina Dal Pogetto, desglosó los motivos de la suba de tasas y señaló que una de las consecuencias para Argentina es el encarecimiento del costo de la deuda en dólares.



Periodista.: ¿Qué llevó a la suba de tasas de interés en Estados Unidos?



Marina Dal Pogetto.: Lo que llevó las tasas para arriba fue una doble combinación. El año pasado la Fed retiró gradualmente el estímulo monetario y, en simultáneo, la administración de Trump logró pasar por el Congreso una baja de impuestos. Con lo cual, se combinó una política fiscal expansiva que va a requerir más financiamiento, con dudas respecto a quién va comprar esos bonos. A nivel local está siendo un escenario de mayor costo financiero después del enamoramiento de los mercados con el resultado electoral (legislativas). Además, hubo costos que corregir que se llevaron a cabo con la reforma previsional y los cambios de metas de inflación.



P.: ¿Cuál es el impacto a nivel local?



M.D.P.: La suba de las tasas de Estados Unidos de ayer generó una corrección de venta del mercado accionario. Bajó la tasa cerca de 15 puntos básicos. Lo que estamos viendo es que había un aumento de la tasa de interés libre de riesgo y un aumento del riesgo país que encareció entre 70 y 80 puntos básicos el costo de la deuda en dólares de la Argentina. Es un escenario más bien a la defensiva. Hay que ver cómo termina de desencadenarse esto. Ayer el dólar índex a nivel global se apreció un poco. Tenías una tasa de interés que estaba superando los niveles que había llegado a tener y un dólar más debilitado al que habías tenido cuando Trump ganó las elecciones. Eso te generaba una situación particular de precios de los commodities donde el petróleo estaba para arriba pero con términos de intercambio que para la Argentina no eran demasiado favorables.



P.: ¿La caída de las bolsas a nivel mundial responde a una crisis o a una corrección?



M.D.P.: Estaba todo a un nivel altísimo. Los activos suben 50% y de golpe caen 10% y parece una tragedia. No es fácil desmontar el escenario de tasas bajas que tenés en Estados Unidos. De golpe te aparecen datos de nivel de actividad, que la economía está saliendo de la recesión, datos de aumento de salarios, de crecimiento del empleo y una productividad que no va para ningún lado, en conjunto con la decisión de la Fed de empezar a retirar los estímulos. Todo ese combo generó una suba de la tasa de interés que pegó sobre el precio de los activos. Hay que ver si esto es una corrección que se estabiliza o es el inicio de algo más.



P.: La suba de tasas en EEUU, ¿afecta el cronograma de endeudamiento de la Economía?



M.D.P.: Esto lo que te avisa es que el financiamiento no dura para siempre. En el corto plazo esto genera un encarecimiento del financiamiento. De alguna forma te enciende señales de alerta.



P.: El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne dijo que Argentina está prefinanciada. ¿Esto es así?



M.D.P.: Salieron y colocaron deuda antes. Igualmente no es éste el mercado que vas a tener todo el año. Si tuvieran que cubrir un financiamiento ahora, sería más complicado. Sin embargo, no tenés cubierto el programa financiero de todo el año. Están montados sobre la volatilidad.



P.: ¿Qué pasa si la Fed sube más la tasa de interés durante este año como está previsto?



M.D.P.: En 2016, la Fed dijo que iba a mover tres veces la tasa y no la movió ninguna. En 2017, dijeron que la iban a mover tres veces y lo hicieron. Yo nunca vi tanto desacople entre los análisis económicos y los políticos. Los análisis políticos dicen que nunca hubo un riesgo geopolítico tan alto desde la Segunda Guerra Mundial y en combinación, tenés el análisis económico que dice que ya se salió de la recesión después de 10 años.



P.: ¿Quién tiene razón?



M.D.P.: Creo que conviven las dos cosas. En el medio, hasta el viernes pasado la perspectiva era que la suba de la tasa de interés de Estados Unidos podía ser aún mayor. Pero tampoco puede ir tan rápido la suba de tasas porque están montados sobre una enorme montaña de deuda. No es fácil corregirlas pero la Fed tiene herramientas para hacerlo.