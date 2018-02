Las razones de la corrección en Wall Street

El viernes pasado vimos un ajuste generalizado en los activos financieros caracterizado por la suba en la curva de rendimientos UST. La tasa de 10 años llegó al nuevo nivel de 2.88% de rendimiento (+40bps de incremento en el año). La aceleración de la suba de tasa por encima de la dinámica esperada para la relación inflación-crecimiento, se contrapuso con la exuberancia de la suba que se venía experimentando en los precios de acciones y commodities (a los máximos 2018: +7.5% S&P y +9.5% Petróleo). Frente un incremento de la volatilidad (VIX en 37 - de 9 en fin de año) prevalecieron argumentos a favor de cerrar parte de las ganancias obtenidas y observamos movimiento de precios correlacionados hacia abajo como los del viernes y lunes de esta semana.



Cuando la baja de precios es generalizada sobre activos de renta fija, renta variable y commodities, la pregunta es: ¿a dónde se direcciona ese flujo y por cuánto tiempo? Una primera respuesta sería a cash y corto plazo para volver a rearmar posiciones una vez aclarado el panorama. Ahora bien, una respuesta más elaborada tendría en cuenta, por el lado del inversor minorista: quien cierra una ganancia superior a los dos dígitos espera que la corrección sea al menos de un dígito para volver a entrar. Por el lado del inversor institucional: gran parte de la venta fue en realidad un "des-apalancamiento" que no implica necesariamente incremento de posiciones en cash.



En Axis interpretamos esta corrección enteramente técnica y desconectada con los fundamentals, que entendemos siguen intactos. A pesar de la suba en la volatilidad y la salida de flujos en posiciones de riesgo, las estimaciones de crecimiento de la economía americana, las utilidades de empresas y los indicadores del ciclo de negocio finalmente predominan. Vemos estas acomodaciones como una oportunidad de compra.



• Argentina de corto con coyunturalmente más complicada



En cuanto al mercado local. Sin romper la consistencia (no siempre presente) en las decisiones de inversión, Argentina en este contexto amplifica el movimiento de mercados desarrollados y reflota las dudas sobre los riesgos idiosincráticos para el escenario prometedor que venimos manejando. Los próximos acuerdos de salarios, la batalla contra la inflación y la dinámica del déficit fiscal son las principales adversidades que enfrenta la economía.



A nuestro entender existen señales positivas que viene dando el gobierno como ser: la decisión de no incrementar el salario 2018 para los puestos de jerarquía del poder ejecutivo, la reversión de la dinámica de la relación de crecimiento gastos-ingresos y la administración del financiamiento interno y externo en plazos monedas.



*Portfolio Manager de AXIS SGFCI S.A.