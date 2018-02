Golpe a Netanyahu: Policía israelí pide su procesamiento por corrupción

La policía de Israel recomendó al fiscal general que impute al primer ministro Benjamin Netanyahu por dos casos de corrupción, en un duro y embarazoso golpe para el jefe de gobierno que reforzó pedidos para que renuncie.



La recomendación pone dramático fin a meses de investigaciones sobre si Netanyahu aceptó dádivas por unos 300.000 dólares de un magnate de Hollywood y un millonario australiano y ofreció trato preferencial a un diario a cambio de una cobertura favorable.



En un comunicado, la policía israelí dijo que en ambos casos hay "evidencias suficientes" para imputar al primer ministro, de 68 años, por los delitos de "sobornos, fraude y abuso de confianza".



El premier, que está en poder desde hace nueve años y ha negado haber incurrido en delito alguno, volvió a defender airadamente su inocencia tras conocerse la noticia, calificando la decisión policial de "difamación" destinada a sacarlo del poder.



"Estas recomendaciones terminarán en nada", dijo con rostro severo en un mensaje por televisión, y agregó que no sólo continuará "conduciendo a Israel con responsabilidad y lealtad" sino que buscará su reelección en los próximos comicios.



"Estoy seguro que la verdad saldrá a la luz, y de que en las próximas elecciones volveré a ganar su confianza", declaró Netanyahu, quien en tres décadas de trayectoria política fue premier también en los 90', embajador ante la ONU y titular de varios ministerios.



El jefe de gobierno dijo que su extensa carrera política ha sido "por el bien de la nación, no por cigarros de amigos ni por una mejor cobertura mediática", en alusión a los dos casos por los que podría ser imputado, informó la edición online del diario Haaretz.



Las recomendaciones se elevan ahora al fiscal general, Avihai Mendelblit, quien estudiará el material antes de decidir, en un lapso que podría extenderse meses, si imputa a Netanyahu, quien puede permanecer en el cargo durante el proceso.



Sin embargo, también es posible que el premier, acosado por la Justicia, comience a enfrentar renovados pedidos de dimisión.



Hace una década, en circunstancias similares, Netanyahu, quien era líder de la oposición, exigió al entonces primer ministro, Ehud Olmert, que renunciara mientras era investigado por la policía, argumentando que un líder "hundido hasta el cuello en interrogatorios" no podía gobernar el país de manera apropiada.