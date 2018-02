"Si viene un aumento de la tasa, el crédito se le va a encarecer a la Argentina"

El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, sostuvo que no se prevé una falta de liquidez a nivel internacional en caso de un aumento de las tasa de interés por parte de la Reserva Federal (FED), aunque sí consideró que para Argentina el crédito se va a encarecer por encima de lo que disponga el organismo estadounidense.



"La tasa de interés va a subir, lo cual es algo que programado y esperado, porque la FED viene llevando políticas acertadas y anticipadas. La suba de la tasa lo agarra Argentina cuando nos financiamos en el exterior, pero nadie está anticipando una seca de la liquidez generalizada. En general en el mundo se le tiene medio a esos parates, pero no hay un solo pronóstico de eso", explicó en diálogo con radio Millenium.



Sin embargo, el ex funcionario nacional consideró que "lo que le sigue ocurriendo a la Argentina es que, si viene un aumento de la tasa en el resto de los países se le encarece el crédito en la magnitud de la suba de la tasa, pero a nosotros más como consecuencia de que todavía arrastra medio punto más de tasa por el aumento del riesgo país".



"Todavía no es un problema de plata, pero es algo que vamos a tener que ir probando. Uno de los problemas del modelo es conseguir plata", agregó.



Respecto a la inflación, sostuvo que "probablemente se haya subestimado el problema de la inflación y el diagnóstico inicial fue equivocado. Yo soy de los que creen que en el primer bienio se podría haber hecho algo más".



Por último, indicó que "la conferencia de prensa del 28 de diciembre postergó la búsqueda del dígito", agregó el ex funcionario nacional al hacer mención a la conferencia de prensa realizada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, su par de Finanzas, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que anunciaron una corrección en la meta de inflación de 5 puntos, para ubicarse en 15%.