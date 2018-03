Melconian: "La meta inflacionaria del 15% murió el día que nació"

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, descartó por ahora un nombramiento como ministro de Economía o Finanzas y dio un detallado análisis sobre la situación económica del país.



El consultor recordó que acompaña a Mauricio Macri desde el 2006, pero por ahora descartó sumarse nuevamente al gabinete. "Tengo la vocación pública, estoy al lado del Presidente y siempre disponible, pero hoy están los muchachos que están, y no me hago eco de esas cosas", respondió ante las versiones de su inminente ascenso a ministro de Economía.



"Independientemente de que salí del Gobierno no por voluntad, hablo de este espacio en primera persona del plural. Es más, conozco a todos del equipo económico y estuve mucho tiempo con ellos, y me sigo viendo con ministros del área económica o no", sostuvo en una entrevista con A24. "No soy de los que se bañan en despelotes, tengo mis convicciones y las defiendo, Como siempre digo: meto mucha pata, pero no pego por detrás, porque está penado en el fútbol, aún a tu propio compañero cuando hace eso le tenés que decir que vaya más despacio".



Melconian destacó que desde la llegada de Cambiemos al gobierno, la Argentina "está bien rumbeada", pero aclaró que la mera asunción de Mauricio Macri no giran la economía. "Hay algún conflicto con lograr los mejores resultados económicos que eran esperables, hubo un poco de pasarse de mambo en que solo la figura del Presidente hacía un giro", sostuvo.



"El endeudamiento no es altísimo, una de las herencias no de las malas recibidas, es una endeudamiento bajo que da espacio para subirlo", destacó y reconoció que la "dinámica por la cual se está tomando deuda es alta, porque es la contracara del déficit, que baja lento" y rectificó una frase suya anterior, sobre que si la marcha sigue así en 10 años "nos la ponemos de sombrero". "Lo dije para esos años", explicó.



Al ser consultado sobre los próximos dos años, dijo: "El Plan Perdurar es finito, pero tiene con qué llegar a diciembre del 2019, si se cumplen los tres puntos: no que no se arme nada razonable enfrente; que se siga consiguiendo endeudamiento aunque la dinámica sea mala y no recomendable, que las variables habituales (crecimiento, inflación, tipo de cambio, tasa de interés) sean más o menos modestas".



"El mejor servicio que el Plan Perdurar le puede dejar al país y al Presidente si se autohereda, (es que Macri) llegue en condiciones normales como para generar el verdadero programa de estabilización de la Argentina, que no se va a ver hasta diciembre de 2019", subrayó, y resaltó la lucha contra las mafias sindicales y la cartelización. "Este Presidente tiene una pelotas gigantes para entrarle a esas cosas, pero simultáneamente la tasa de inflación, el tipo de cambio y la tasa de interés no es la que queremos".



"La inflación no baja todo lo que hace falta", machacó el experto en Finanzas. "No es que la meta del 15% es inalcanzable, el 15% no nació. El 15% murió el día que nació. Vos no estas para camisas slim fit, estás para regular fit, pero te volviste a comprar un talle que no es para vos, con los cuatro platos de ravioles que seguís comiendo", enfatizó, aunque luego lo volvió a embarcar en el Plan Perdurar. "El plan no es matarte para correr y ser Usain Bolt, pero tampoco es levantarse a las 10 de la mañana. El nivel de actividad es modesto pero debiera continuar, la inflación no va a 15%, pero debiera seguir bajando; el tipo de cambio no debiera atrasarse", agregó, y lanzó un advertencia por el dólar. "Guarda con no tentarse en clavar el dólar a $ 20 para que la inflación no se escape. Eso es lo mismo que no comer tres días antes de ir al dentista".



En esa línea, el excandidato a ministro de Economía de Carlos Menem en 2003 aseguró que un dólar a $ 20 es un parámetro esperable. "Soy respetuoso del mercado. El dólar es libre en términos generales, el que crea que está atraso, que vaya a ir compre todos los dólares que quiera hasta que piense que ya no está atrasado. El Gobierno está medio sin política desinflacionaria, luego del penitencia del Banco Central en diciembre. El tipo de cambio de Macri cuando asumió era $ 15 y traído a hoy es $ 24. El $ 9 de (Axel) Kicillof, que era irrelevante, es un $ 17,50 de hoy. Al final, El dólar tiene el precio que tiene que tender derivado de la política económica que tenemos".



Melconian también se refirió a las paritarias y los aumentos de sueldos. "Si por una razón de expectativas querés darle con todo al salario para que no te contamine la inflación, del otro lado vas a recoger una caída del consumo", deslizó.







En su habitual juego de comparar los vaivenes económicos con el fútbol, equiparó la gestión económica de Macri con el Racing de Eduardo "Chacho" Coudet. "El Plan Perdurar no juega a ser campeón del mundo, es la Copa Argentina, ni la Libertadores. Chacho agarra Rancig donde es imposible ser campeón, pero lo que sí puede ocurrir es que en el durante, hasta la final de la Superliga, termine en la pole position para ir por el campeonato después. ¿Por qué? Porque lo agarró con 20 puntos abajo y está armando un equipo que ilusiona con seis triunfos seguidos, aunque vamos a Chacarita, empatamos y venimos desilusionados, se está armando. Coudet está corrigiendo los precios relativos de Racing para ir por el campeonato en el primer partido del año que viene".