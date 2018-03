Diputados debate los proyectos que reemplazan al mega DNU

El oficialismo logró firmar el dictamen del tercero de los proyectos de modernización del Estado, en los que quedó dividido el DNU firmado por el Poder Ejecutivo en enero pasado, referido a los bienes del Estado.



Para ello Cambiemos debió quitar del texto el artículo que generó diferencias con la oposición y que habilitaba la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para operar como actor financiero y crear fideicomisos.



De esta forma y en un plenario de comisiones, el oficialismo logró el respaldo para incluir este tema en el recinto para la sesión ordinaria prevista para esta tarde, en la que además se debatirán los otros dos proyectos de modernización del Estado, que también formaban parte del decreto publicado el 11 de enero.



En el marco del plenario, el diputado del PRO, Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General -cabecera del debate- anunció la eliminación de los artículos que regulaban lo referido al Fondo de Garantía del Anses y precisó que se agregó otro punto por el cual se derogan los capítulos correspondientes al DNU que estaban en la redacción original del proyecto.



Desde el Frente Renovador, la diputada Carla Pitiot destacó las modificaciones incorporadas, pero adelantó que su bloque presentará un dictamen propio, al considerar que las modificaciones que propone el texto "no son las adecuadas". Además propuso la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de los Bienes del Estado "para que el Congreso tenga una intervención más directa" en ese sentido.



Desde esa misma bancada, la presidenta de la comisión de Tercera Edad, Mirta Tundis, celebró que se haya retirado la modificación en torno al Fondo de Garantía Sustentable del Anses, al sostener que "estamos hablando del capital de los jubilados. Se trata de un fondo anticíclico y por eso es que el abanico de inversiones estaba establecido para no tener grandes riesgos".



Por el Frente para la Victoria, el entrerriano Julio Solanas, anticipó que ese bloque "se va a oponer a cualquier intento de apropiarse de los fondos de los jubilados" y dijo que esa posibilidad "no tendría que haber estado nunca en el decreto" del Poder Ejecutivo.



Para responder a las críticas, el macrista Pablo Tonelli, aseguró que "no se trata de apropiarse de los fondos los jubilados ni de nadie, sino de dar a la Anses más posibilidades a la hora de administrar mejor los fondos".



Con dos importantes cambios forzados por la oposición, el interbloque Cambiemos consiguió ayer firmar el dictamen favorable de otro de los proyectos de ley que reproducen el Decreto de Necesidad y Urgencia 27/18, relativo a la simplificación y desburocratización del desarrollo productivo.



La iniciativa fue avalada en un plenario de las comisiones de Legislación General, Pymes y Finanzas de la Cámara de Diputados, donde el bloque Justicialista acompañó con disidencias el dictamen mayoritario, mientras que el Frente para la Victoria-PJ y el massismo firmaron dictámenes de rechazo.



Cambiemos aceptó eliminar finalmente el artículo 114 del proyecto, que habilitaba la posibilidad de embargar las cuentas sueldo con una finalidad crediticia, cuando hubiera un excedente superior a tres salarios mínimos.