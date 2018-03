Tras pedido del Gobierno, EEUU exime por el momento a la Argentina de los aranceles al aluminio y el acero

Estados Unidos eximirá por el momento a una serie de aliados -entre ellos la Argentina, Brasil, la Unión Europea, Australia y Corea del Sur- de los aranceles al acero y aluminio que entrarán en vigencia esta noche.



Lo dijo el representante de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer: "El presidente Donald Trump decidió suspender la imposición de aranceles a estos países", dijo Lighthizer a la comisión de Finanzas del Senado.



La decisión responde a un procedimiento de rutina de evaluar todos los pedidos presentados por los países, tal como fue el caso del gobierno argentino, que solicitó formalmente a Lighthizer que el país sea eximido de dichos aranceles.



La presentación fue realizada por el canciller Jorge Faurie y el ministro de Producción, Francisco Cabrera, quienes solicitaron de manera formal la excepción de nuestro país a los nuevos aranceles. Ayer, ámbito.com anticipó que EEUU estaba en conversaciones con distintos países, entre ellos la Argentina, para negociar exenciones.



La misiva destaca la cooperación en defensa y seguridad entre ambos países y también los varios mecanismos institucionales para abordar asuntos económicos, como el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión bilateral. Asimismo, remarca la fuerte relación comercial entre los dos países y destaca el importante superávit que favorece a los EEUU, superávit que se vería significativamente incrementado por la restricción a la importación de productos de acero y de aluminio desde la Argentina.



El Gobierno argumentó que las exportaciones argentinas de acero no desplazan la producción nacional de los EEUU. Argentina representa sólo el 0,6% de las importaciones totales estadounidenses y entre los países de origen de las importaciones de acero ocupa el puesto 26. Dichas exportaciones se concentran en los tubos de acero sin costura, productos de alto valor agregado que constituyen un suministro clave para los productores del sector de petróleo y gas en los Estados Unidos.



En el caso del aluminio, las exportaciones tampoco desplazan la producción de Estados Unidos ni amenazan su seguridad nacional: representan solo 2,3% de las importaciones totales.



Finalmente, la Argentina señaló que no es un país de transbordo o triangulación para exportaciones de acero o aluminio a los EEUU. Las importaciones argentinas de productos de acero y aluminio son relativamente pequeñas y se concentran en categorías de productos que Argentina no exporta a dicho país. Además, la Argentina cuenta con procedimientos sólidos para las investigaciones antidumping y de subsidios, así como normas y estándares técnicos de calidad para estos productos.



Por último, el país remarcó ser un participante activo en los esfuerzos para combatir el exceso de capacidad mundial de acero. El Gobierno de la Argentina apoyó firmemente la creación del Foro Global sobre Capacidad Excesiva del Acero (GFSEC) en la Cumbre del G20 Hangzhou y, como Presidente del GFSEC en 2018, lidera un ambicioso programa de trabajo destinado a que los miembros adopten medidas concretas y rápidas para eliminar los subsidios y otras medidas de apoyo estatal que distorsionan el mercado y que contribuyen al exceso de capacidad.



Antecedentes



El 8 de marzo el presidente Donald Trump emitió dos proclamas presidenciales por las cuales establece: a) un arancel adicional de 25% a la importación de productos de acero, y, b) un arancel adicional de 10% a la importación de productos de aluminio.



En un diálogo telefónico, el 9 de marzo el presidente Mauricio Macri le expresó su preocupación a su par de los EEUU, quien se comprometió a evaluar el pedido. Además, el 13 de marzo, el Embajador argentino en los Estados Unidos, Fernando Oris de Roa; el secretario de Comercio, Miguel Braun; y el subsecretario de Comercio Internacional, Shunko Rojas, se reunieron en Washington con el Secretario de Comercio, Wilbur Ross.