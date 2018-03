Desde el jueves y hasta el martes, no habrá bancos ni mercados por feriado

Los bancos y la bolsa porteña no operarán desde este jueves y hasta el martes con motivo de los feriados por la Semana Santa y el Homenaje a los Caídos en Malvinas, del 2 de abril.



Asimismo, los empleados bancarios retomaron este lunes el plan de lucha con asambleas informativas en los lugares de trabajo en reclamo por negociaciones paritarias, lo que complicaría la atención al público en las entidades financieras de todo el país.



El secretario general de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, denunció "la total y absoluta provocación empresaria, que frustró una nueva ronda de negociación paritaria", y aseguró que "las cámaras patronales ofrecieron una propuesta de mejora salarial inferior a la formulada hace dos semanas", por lo que el sindicato decidió retomar el plan de acción, que incluirá otra huelga nacional después de Semana Santa.



Las asambleas informativas que se inician hoy continuarán este martes y miércoles en la totalidad de los bancos públicos y privados, en tanto la semana entrante la conducción gremial decidirá la fecha de una nueva huelga general.



Desde el gremio sostuvieron que las patronales propusieron "una oferta salarial inferior a la formulada con anterioridad, con la disminución del 50 por ciento de varios ítems -entre ellos el bono anual por el Día del Bancario-, la eliminación de una suma percibida de forma histórica a principios de año y el pago de solo un adelanto del 7 por ciento en cuatro o cinco tramos", todo lo cual fue rechazado.



El secretario de prensa de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrozpe, calificó hoy el 7 por ciento ofrecido por las patronales como "una burla y una provocación," al ratificar el plan de lucha del gremio.



"A partir de este momento depende de los banqueros, si cesan en su actitud provocativa de ofrecernos un aumento del 7 por ciento cuando la inflación pasada fue del 24 y la futura no será menos del 20 por ciento".



Según el dirigente sindical, la propuesta patronal "es convalidada por el Ministerio de Trabajo que entendemos no cumple con su función conciliatoria".



"No hemos anunciado la duración que tendrá el paro nacional que llevaremos adelante", explicó y aseguró por último que el objetivo de las medidas de fuerza "no es generar inconvenientes al público".