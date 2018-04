Bossio, sobre encuentro PJ en Gualeguaychú: "Pusimos un ladrillo para construir algo competitivo"

El diputado nacional Diego Bossio (PJ) dijo que el encuentro de un grupo de senadores y diputados nacionales de los interbloques Argentina Federal y el Frente Renovador que se reunieron ayer en Gualeguaychú, constituyó "un primer ladrillo para construir algo más competitivo de cara al 2019".



"Lo de ayer (por el viernes) fue un primer ladrillo para construir algo más competitivo y estamos con expectativas de poder juntarnos con Sergio Massa, Florencio Randazzo y otros como gobernadores de distintas provincias como Juan Manuel Urtubey (Salta)", afirmó el ex titular de la ANSES en declaraciones a FM Millenium.



Bossio contó que, durante el encuentro de ayer, convinieron en "articular ideas y escuchar a los sectores productivos" y destacó que dirigentes como Massa, Randazzo y Urtubey tienen "un diagnóstico claro en lo económico". También consideró que el senador Miguel Angel Pichetto -que participó ayer de la cumbre- está teniendo un "rol claro en este sentido".



Al ser consultado sobre si el objetivo es ganarle a Macri o a la expresidenta y actual senadora Cristina de Kirchner', Bossio respondió: "Queremos ganarle a Macri".



"Estamos convencidos que la gente no llega a fin de mes, y de que, por ejemplo, el Gobierno es el gran generador de la inflación, por la suba de impuestos. Después, también tiene una lógica y una metodología donde dicen que hay que generar confianza para que vengan las inversiones, y nosotros creemos que es al revés", aseveró.



En referencia al gobierno anterior, Bossio dijo que "el pasado tendrá sombras y luces", y añadió que "no se puede decir que todo era malo o que todo era bueno, y que ahora se va a refundar la Argentina desde el 2015".



"La iniciativa de la Asignación Universal por Hijo fue una iniciativa nuestra, mía, sobre la cual trabajé mucho -en su carácter de extitular de la ANSES- y como fue bueno el actual gobierno lo continuó", argumentó. "Independientemente de eso fuimos claros con que se perdieron tres elecciones y el límite es ese también", dijo Bossio volviendo a hacer eje en el peronismo.



Asimismo remarcó que el grupo que se reunió ayer en Gualeguaychú "no está haciendo política pensando en un dirigente" y que por ese motivo no tienen un "ranking de quienes pueden ser los candidatos" de cara a los comicios del 2019.



La reunión de ayer de Gualeguaychú se presentó como un nuevo espacio peronista que tiene el aval de los gobernadores justicialistas, con el fin de enfrentar al kirchnerismo y a Cambiemos en los comicios de 2019.



Al finalizar la reunión, que no contó con la presencia de los gobernadores peronistas, este espacio opositor, que tiene como mayor referente al jefe del bloque Justicialista del Senado, Miguel Angel Pichetto, presentó un documento titulado "Encuentro para una mejor Argentina", en el que se diferencian del sector que lidera Cristina Kirchner y también del gobierno de Mauricio Macri y el frente Cambiemos.



Por su parte, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, afirmó que el espacio del peronismo no kirchnerista busca que a la gestión de Mauricio Macri le vaya "bien", y señaló que "si el costo para ganar" las elecciones del 2019 "es sabotear al gobierno" no quiere "pagarlo".



"Si la apuesta es a que fracase Macri, ese casillero ya está ocupado en la Argentina. Nosotros apostamos a que esto salga bien", señaló el gobernador salteño en declaraciones a radio Continental. En el mismo sentido, agregó: "Hay que animarse a construir una alternativa que busque ganar el año que viene, pero si el costo es sabotear al Gobierno, yo no quiero pagarlo".



Según el mandatario, el mensaje de la cumbre peronista que se realizó ayer en Gualeguaychú es el de "transitar un camino que pueda llevar a un espacio de reconstrucción peronista, para una fuerza que colabore a que el Gobierno pueda sacar las cosas adelante, y para construir una alternativa superadora a futuro".



"Lo veo difícil", contestó Urtubey cuando le consultaron si en esa reconstrucción peronista podría ser parte la ex presidenta y actual senadora Cristina de Kirchner.



En ese marco, consideró que "con una actitud colaborativa en términos institucionales para que la Argentina pueda ir para adelante" y con el planteo de "una alternativa superadora", se puede "construir algo que no se alimente de la permanente grieta de los argentinos".



Urtubey no participó ayer del encuentro peronista en Gualeguaychú, donde se congregó un grupo de senadores y diputados nacionales de los bloques de Argentina Federal y el Frente Renovador. Participaron, entre otros, Miguel Pichetto, Rodolfo Urtubey, Diego Bossio, Graciela Camaño, Marco Lavagna y -por el 'randazzismo'- Florencia Casamiquela.



La reunión sirvió de plataforma de lanzamiento de un nuevo espacio peronista que tiene el aval de los gobernadores justicialistas, con el fin de enfrentar al kirchnerismo y a Cambiemos en 2019.



"La forma de hacer política cambió mucho, pero el concepto tiene que ver con partir sobre bases fundantes mucho más importantes que la mera vocación de ser espacio de poder, y esto es sostener institucionalidad", evaluó el mandatario salteño.



"No tenemos mucha historia en eso (en el peronismo) y esa débil institucionalidad del peronismo se contagió a la Argentina", agregó Urtubey, quien aclaró que no está "buscando un cargo", sino "colaborar en la construcción de este espacio y que sea más amplio que el peronismo".