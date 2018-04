El Gobierno invertirá u$s 278 M para terminar de renovar la flota de trenes eléctricos de la línea Roca

El Gobierno comprará 200 nuevos coches eléctricos para terminar de renovar las formaciones interurbanas del Ferrocarril Roca. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Transporte a ámbito.com, la iniciativa se plasmará en los próximos días en el Boletín Oficial para aprobar un desembolso de u$s 278 millones por flamantes vagones de la misma manufactura china de los que llegaron en 2015.



La intención de la cartera que conduce Guillermo Dietrich es reemplazar por completo los viejos coches japoneses Toshiba de 1983 que funcionan desde la electrificación del servicio en 1985 y así lograr que las 42 formaciones estén conformadas por flamante material rodante. En la actualidad, los Toshiba representan un 20% de la flota de la línea ferroviaria que transporta entre Zona Sur y Capital más de medio millón de pasajeros por día, la de mayor caudal de todas.



Esta nueva incorporación de 200 coches se sumará a los 300 que ya funcionan y que fueron encargados a la empresa china CSR (ahora CRRC) por el exministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo en 2013 y puestos en funcionamiento a lo largo de 2015. En un principio esos 300 iban a representar el total, pero no alcanzaron y aún hoy conviven con las formaciones de más de 30 años que no están al mismo nivel de comodidad y tecnología. Con la llegada de los nuevos vagones, las viejas formaciones serían sacadas de circulación.



Los trenes chinos que conformarán el 100% de la flota interurbana del Roca.



Además, la idea es que con los nuevos coches las formaciones pasen de los siete vagones con los que funcionan actualmente a ocho. La inversión incluye además un paquete de software, repuestos, capacitación del personal y mejoras tecnológicas en la totalidad de la infraestructura de la línea Roca.



La decisión de Transporte se enmarca en un plan de renovación que en los últimos años se reflejó en la electrificación del servicio a La Plata y la restauración de estaciones, siendo la de la Constitución la más ambiciosa y que va camino a dejar el histórico edificio en similares condiciones a la impecable obra realizada en la estación Retiro. En los últimos meses el hall de Constitución incorporó pantallas informativas, despejó espacios y mejoró la accesibilidad. Siguen las obras en techos y conexión al subte.



La nueva medida es parte de la puesta a punto de los servicios de transporte que convergen en la Ciudad con vistas a la mega obra de la Red de Expresos Regionales (RER), para la cual se busca financiamiento por u$s 14.000 millones para crear una inmensa estación de interconexión de trenes, subtes y colectivos bajo el Obelisco. Los nuevos trenes del Roca son un paso más en la renovación de la red Ferroviaria y, según calculan desde Transporte, los primeros coches estarán llegando a mediados de 2019, en vísperas de las elecciones presidenciales.