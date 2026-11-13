Plazo fijo: cuánto debés invertir para ganar $200.000

El rendimiento de los depósitos depende de la tasa de interés vigente y del período de contratación. Magnific

En un escenario en el que cada peso cuenta, el plazo fijo tradicional continúa entre las alternativas que los ahorristas argentinos consideran para obtener un rendimiento en pesos sin asumir grandes movimientos en sus inversiones. La posibilidad de conocer de antemano cuánto dinero se recibirá al vencimiento es uno de sus principales atractivos.

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Este viernes 13 de noviembre de 2026, las tasas que ofrecen las entidades financieras muestran diferencias importantes. Mientras algunas llegan al 24% de Tasa Nominal Anual (TNA), otras se ubican bastante más abajo. Esa brecha modifica el capital que necesita depositar cada persona para conseguir un objetivo concreto: obtener $200.000 de intereses en apenas 30 días.

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las alternativas elegidas por los ahorristas que buscan rendimientos en pesos. Freepik Las tasas de los principales bancos Las entidades financieras informan sus tasas de interés al Banco Central de la República Argentina (BCRA). Al 13 de noviembre, las propuestas más competitivas del mercado alcanzan una TNA del 24%. Entre las entidades que ofrecen ese porcentaje aparecen Banco Bica, Banco CMF, Banco de Comercio y Reba Compañía Financiera. También figura Cocos entre las alternativas relevadas por los comparadores financieros.

La situación cambia cuando se observan las instituciones tradicionales con mayor cantidad de clientes. Según los datos relevados para esta fecha, las tasas de referencia son las siguientes:

Banco de la Provincia de Buenos Aires: TNA del 21%

Banco Macro: TNA del 19,50%

Banco Nación: TNA del 19,25%

Banco Galicia: TNA del 18,25%

Banco Credicoop: TNA del 18,50%

Banco Santander: TNA del 17,50%

Banco BBVA: TNA del 17%

Banco Ciudad: TNA del 17%

Banco Patagonia: TNA del 16% Las entidades bancarias ofrecen distintas condiciones para las colocaciones a corto plazo. Freepik Lo que se debe colocar en un plazo fijo de 30 días para obtener $200.000 Para conocer el capital necesario hay que aplicar una cuenta sencilla: dividir los $200.000 que se buscan obtener por el interés que genera cada peso durante 30 días. Con una TNA del 24%, el rendimiento correspondiente a ese período es de aproximadamente 1,97%. Esto significa que, para conseguir $200.000 de intereses, se necesita depositar alrededor de $10.139.000.

La cifra cambia según la entidad elegida. Estos son algunos ejemplos de cuánto habría que invertir para alcanzar el mismo objetivo: Banco Bica, Banco CMF, Banco de Comercio y Reba: TNA del 24%. Se necesitan aproximadamente $10.139.000

Banco Meridian: TNA del 23,75%. El capital requerido es de $10.245.000

Banco del Sol: TNA del 23%. Se deben invertir cerca de $10.579.000

Banco Provincia: TNA del 21%. Se necesitan aproximadamente $11.587.000

Banco Nación: TNA del 19,25%. El depósito debe rondar los $12.632.000

Banco Galicia: TNA del 18,25%. Se requieren unos $13.324.000

Banco Santander: TNA del 17,50%. Hay que colocar cerca de $13.895.000

Banco BBVA: TNA del 17%. Se necesitan aproximadamente $14.304.000

Banco Patagonia: TNA del 16%. El capital requerido asciende a unos $15.208.000 Otro aspecto fundamental es que el plazo fijo tradicional no permite retirar el dinero antes de la fecha de vencimiento. Durante esos 30 días, los fondos permanecen inmovilizados y no pueden destinarse a otros gastos o inversiones. Además, las tasas bancarias pueden cambiar de una jornada a otra. El porcentaje que aparece en un comparador no necesariamente será el mismo que ofrezca la entidad cuando el usuario ingrese a su home banking para confirmar la operación. Para evitar sorpresas, conviene revisar las condiciones antes de constituir el depósito y comprobar si la propuesta está disponible tanto para clientes como para nuevos usuarios. El comparador oficial del BCRA es una referencia útil para consultar las alternativas informadas por las entidades.