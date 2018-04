Denuncian al ministro de Turismo de Jujuy por presuntas contrataciones irregulares

El ministro de Turismo y Cultura de Jujuy, Federico Posadas, fue denunciado penalmente por presuntas contrataciones irregulares para la promoción de eventos turísticos de la provincia en redes sociales, acusaciones sobre las que el funcionario dijo haber realizado su descargo ante la Oficina Anticorrupción.



La denuncia radicada por la diputada provincial del Partido Justicialista (PJ) Alejandra Cejas, quien solicitó investigar las contrataciones "irregulares" por unos cinco millones de pesos pagadas con fondos del Estado provincial a la consultora Reale Dalla Torre Consultores SA (RDT) para la promoción en redes sociales de eventos turísticos.



"Hemos pedido expresamente para que se hagan averiguaciones de los correos electrónicos que circulan en los medios de comunicación sobre negociaciones irregulares entre las empresas consultoras RDT y la empresa Usina Digital y el gobierno de Jujuy", dijo Cejas a Télam.



En una conferencia de prensa realizada este martes, el ministro dijo que presentó su descargo escrito ante la Oficina Anticorrupción para que intervenga en la denuncia, al indicar que hay "un contexto político en la provincia donde parece que el centro de la batalla es el Ministerio Turismo y Cultura".



La causa por el desvío de fondos públicos está a cargo del fiscal especializado en delitos económicos y de la administración pública Aldo Lozano.



La misma acusación se extendió ante la Oficina Anticorrupción, porque "creemos que se han realizado concursos y licitaciones privadas que no fueron explicitadas en el boletín oficial del gobierno local", agregó.



"Acá hubo una defraudación a la administración pública y el ministro tiene la obligación de presentarse y responder en la Justicia todos los negocios que hizo sin ningún punto de transparencia", señaló.



Posadas dijo que "ese tipo de contrataciones nunca por su naturaleza necesitan más de un oferente, por lo cual plantear la necesidad de contar con más oferentes no tiene nada que ver, particularmente porque cuando se contrata Facebook, Twitter, Instagram ya tiene un precio dado y lo que hace el Estado es fijar el monto de la campaña", explicó.



Señalo que la pauta digital es el procedimiento elegido para la contratación, por lo que "se contrata las campañas en redes sociales a través de una agencia", la cual "no tiene la posibilidad de compulsar con otras agencias porque lo elige el Estado y el precio que fija las redes sociales esta estandarizados".



"Estamos muy tranquilos porque si hay algo que se hace con transparencia es la contratación de redes sociales con expedientes y el recibo de cada una de las contrataciones", sostuvo.



El ministro dijo que hay que avanzar con la promoción de Jujuy a través de las redes sociales, que es "una de las formas más eficientemente para llegar al público", y aseguró que pondrá todo "a todo a disposición de la Oficina Anticorrupción y Tribunal de Cuentas para que observen la licitación".