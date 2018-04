Olmedo dice que dará quórum en la sesión por tarifas pero advierte: "No tengo porque esperar a los vagos"

El diputado Alfredo Olmedo fue centro de la polémica la semana pasada luego de que se retiró del recinto cuando la oposición no logró reunir a tiempo el quórum, por falta de un legislador, para la sesión en la que intentaban frenar los incrementos de tarifas de servicios públicos. Ahora, con un nuevo encuentro pedido para mañana, el salteño afirmó que volverá a sentarse en su banca pero que no esperará más de la cuenta si no se junta el número necesario para comenzar.



"Yo mañana espero que vengan a dar quorum los que piden la sesión, había 12 diputados que no vinieron a trabajar. Y son los que pedían la sesión. Mañana voy a ir, no tengas dudas", afirmó Olmedo en declaraciones a radio Cooperativa. E insistió: "Soy el primero en ir a trabajar, mañana voy a dar quórum, así lo hice la sesión pasada. Yo cumplo horarios, la sesión es a las 11 y si 11:30 no están, me voy. No tengo porque esperar a los vagos".



Ayer, el interbloque Argentina Federal y el Frente Renovador-UNA formalizaron un pedido de sesión especial para este miércoles con el objetivo de debatir sobre tablas el proyecto de ley "Precios Razonables", impulsado por los interbloques presididos respectivamente por Pablo Kosiner y Graciela Camaño, entre otras iniciativas.



La estrategia del justicialismo y el massismo es instalar nuevamente el debate en el recinto de sesiones y obligar al interbloque oficialista Cambiemos a trabar el tratamiento sobre tablas de estas propuestas, debido a que la oposición no tiene los dos tercios necesarios para tratar este tema.



La semana pasada, Olmedo se fue entre insultos de la oposición luego de que tras 45 minutos sin reunir el quórum pidió levantar la sesión. Al cumplirse una hora, el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, decidió permitir que se debata en minoría.