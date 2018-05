En un acto junto a Dilma, la CGT rechazó la reforma laboral y respaldó a Lula da Silva

En el acto oficial de la CGT por el Día del Trabajador junto a Dilma Rousseff, el integrante del triunvirato de conducción Héctor Daer rechazó este martes la reforma laboral que impulsa el gobierno de Mauricio Macri y respaldó al exmandatario Luiz Inácio "Lula" Da Silva.



"No solo somos solidarios, sino que venimos a comprometernos en acompañar el proceso para que el compañero Lula sea liberado y no sea proscripto en las elecciones que seguramente va a ganar en la república hermana de Brasil. No tenemos duda, ninguno de los argentinos, que tu destitución (la de Rousseff) tuvo que ver con los cambios posteriores", expresó Daer. "No tenemos dudas de que Lula va a ganar las elecciones", expresó el triunviro.



Daer señaló que sectores de Brasil "no toleraron que millones de personas salieran de la indigencia, de la pobreza y que cada vez más trabajadores adquieran la dignidad".



"Por eso, tras tu destitución, lo primero que hicieron fue ir por los derechos de los trabajadores. Por eso no nos cabe duda que tenemos que asumir este compromiso. Tampoco nos cabe duda de que el proceso inventado contra el compañero Lula es totalmente injusto e ilegal, con el único objetivo que los sectores populares no vuelvan a ser gobierno en el hermano país", enfatizó el dirigente de la CGT.



Junto a los dirigentes de la CGT y la exmandataria del país vecino se ubicó en la mesa central del acto el expresidente Eduardo Duhalde.



El líder de la CGT también cuestionó los proyectos de reforma laboral que impulsa el Gobierno y sostuvo: "En estos días nos desayunamos con un proyecto que quiere volver a bajar las indemnizaciones y otro que quiere hacer desaparecer las indemnizaciones, como si eso fuera el problema de la inversión en la Argentina".



Además, consideró que el Gobierno de Macri "permanentemente quiere hacer culpables a los trabajadores de todo lo que gobiernan mal, para los más poderosos y ahora utilizando las tareas liberales por excelencia".



"Hoy se cierran las Pymes porque no se pueden pagar ni la luz ni el gas", se quejó Daer y apuntó al eventual acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UA), al evaluar que "van atraer los productos terminados y la región solo va a entregar alimentos y materia prima básica".



En tanto, Dilma al tomar la palabra agradeció la invitación y sostuvo que "Lula estaría muy feliz de poder estar en Argentina" celebrando el Día de los Trabajadores. "Brasil sufrió un golpe, porque derrotamos la agenda neoliberal", agregó la exmandataria.



"(En Brasil) los que crecieron más fueron los pobres, no fue que los demás no crecieron, pero los que más ganaron fueron los trabajadores y los pobres", señaló la ex mandataria brasileña y afirmó que algunos sectores de la sociedad de su país "creen que el presupuesto de los pobres, el gasto social, es un absurdo".



Rousseff subrayó que "el PT (Partido de los Trabajadores) es el partido con mayor aprobación de Brasil" y destacó que de los eventuales rivales electorales de Lula "no hay ninguno con más del 5% de intención de voto".