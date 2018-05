Caputo: "En 2018 no tomaremos más deuda en el mercado internacional"

"Este año no vamos a salir a tomar deuda en dólares ni en euros". El ministro de Finanzas, Luis Caputo, reiteró que en 2018 la Argentina no volverá a necesitar de financiamiento internacional para cumplir con las metas económicas locales.



Según dijo Caputo en la conferencia de prensa con Nicolás Dujovne, el Poder Ejecutivo ya obtuvo más del 80% de las divisas necesarias para cerrar el ejercicio vigente. En ese marco, el ministro aclaró que el Gobierno "cumplirá con el programa financiero (restante) con emisiones internas".



La reducción de la meta de déficit fiscal de 3,2% a 2,7% para 2018 permitirá aliviar las necesidades externas en u$s 3.500 millones. El Presupuesto tenía previsto un nivel de endeudamiento anual de alrededor de u$s 30.000 millones. Hasta la semana pasada, antes de la corrida cambiaria, ese monto ya estaba cubierto en 75% con la salida al mercado durante los primeros tres meses del año. "Con la reducción del déficit fiscal y el nuevo valor del dólar el 75% está más cercano al 80% y 85%", especificó el funcionario. Ahora, la asistencia total no supera los u$s 25.000 millones.



En esa línea, Caputo destacó que el tipo de cambio "flexible" (flotante) es lo que permitió absorber el shock externo, en referencia a la apreciación del dólar en los países emergentes. "El Banco Central nos ha comprado dólares a nosotros desde $ 16 hasta $ 18. Este tipo de movimiento es lo que ha permitido al Central decidir vender algunas de esas reservas a niveles sustancialmente más altos. En este momento en la entidad lo único que hay de cuasifiscal es superávit. (La escalada del dólar) es un movimiento que podía venir, que no nos agarró por sorpresa y estamos perfectamente para resolverlo sin inconvenientes", enfatizó en conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.





Encuesta ¿Cree que las nuevas metas fiscales y la suba de tasas lograrán frenar la corrida del dólar? Votar Resultados