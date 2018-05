Lebac: afirman que el BCRA pagó un promedio de $ 5.550 por segundo de intereses

El Banco Central (BCRA) pagó en los últimos dos años y medio, un promedio de $ 5.550 por segundo en concepto de intereses por Lebac, según un informe de la Universidad de Avellaneda (Undav). En ese sentido, señala que en números, el stock actual en circulación de Lebac supera los $1,7 billones.



El observatorio de políticas públicas de dicha universidad, alerta que el stock de deuda fue creciendo desde el cambio de régimen monetario. Sostiene que en 2015 el volumen total de Letras del BCRA representaba 10,8 puntos el producto y que la proporción trepó a 42,3% en 2016 y 43,3% en 2017. Para el corriente año, la proyección indica que el ratio crecerá al 59,8%.







"La insustentabilidad sistémica se traduce en la imposibilidad de sostener un déficit de cuenta corriente de U$S 30.000 millones anuales sin superávit de dólares comerciales genuinos", remarca el estudio. Y agrega que en los últimos meses, hizo metástasis en el país a partir de un salto cambiario del 25% desde inicios de año, así como la disminución de más de U$s 9.000 millones en las reservas internacionales.



En ese sentido. indica que si bien la posición de reservas había crecido mucho en los últimos dos años, su aumento no fue más que producto del ingreso de divisas por endeudamiento externo y capitales financieros para el carry trade.



"Claro está que su ingreso a la plaza local no está exento de efectos secundarios: al venderse esos dólares en el BCRA, la autoridad monetaria debe emitir nuevos pasivos para neutralizar el efecto de los nuevos pesos en circulación. Típicamente, el instrumento elegido para esta función en los últimos dos años fueron las Lebac, cuyo crecimiento fue exponencial", destaca.







En otro orden, afirma que las Lebac no son la única deuda de corto plazo puesto que el Tesoro Nacional apuntaló el accionar del BCRA a partir de la emisión de Letras, instrumento que permite dolarizar ahorros de pesos a dólares. Y deetalla que el volumen de vencimientos de Letras de 2018 es cercano a los u$s 19.000 millones, lo cual marca un crecimiento del 1,6% respecto de 2017, (aunque el año aún no está cerrado).



El estudio remarca que otro rasgo sintomático de la insustentabilidad del proceso tiene que ver con el acortamiento de vencimientos. "Ocurre que la colocación de deuda del BCRA cada vez se realiza para plazos más cortos. Mientras que en el período 2011-2015 el vencimiento promedio (ponderado por monto) de la deuda era de 209 días, en los dos últimos años y medio el promedio se redujo a 57 días", afirma.



Y añade que también se verificó una variación al alza en la tasa de interés pagada por la deuda de corto plazo. "Mientras que en el primer segmento de tiempo señalado la tasa anual promedio fue de 21%, en los dos años y medio últimos, la misma subió al 28,7%", concluye.



Cabe resaltar que el gobierno del presidente Mauricio Macri enfrenta una crisis cambiaria, que por el momento no parece encontrar un respiro. En ese contexto, el Banco Central tendrá el próximo martes una verdadera prueba de fuego con la mega licitación de Lebac, ya que debe afrontar vencimientos por unos $ 640.000 millones, o su equivalente en dólares de unos u$s 27.000 millones, es decir, más de la mitad de las reservas de la autoridad monetaria.