Mensaje de Macri para apaciguar desconfianza de los mercados: "Vamos a achicar el déficit, vamos a cumplir"

Tras la nueva disparada del dólar, el presidente Mauricio Macri envió un mensaje al mercado financiero y aseguró que el Gobierno no se desviará en su plan de "achicar el déficit fiscal".



"Ésta vez la Argentina va a cumplir", subrayó Macri junto al gobernador peronista de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en la ciudad de Basavilvaso.



El jefe de Estado destacó el compromiso asumido por su administración para reducir el abultado rojo fiscal y señaló que esta iniciativa cuenta con el apoyo de mandatarios oficialistas y opositores.



"Cuando prometemos que vamos a achicar el problema del déficit, que el mundo, los mercados lo discuten, les decimos ´sí, lo vamos hacer´", afirmó el Presidente durante un acto que encabezó con la presencia de los ministros de Interior, y Obras Pública, Rogelio Frigerio; de Agroindustria, Luis Etchevehere; el secretario general de la Presidencia; Fernando de Andreis y el intendente local, Gustavo Hein.



El mandatario ratificó que el Gobierno decidió "un cambio profundo", pero aclaró que el camino emprendido "no significa que no tendrá obstáculos, porque el mundo está alborotado" y el país "tiene que resolver problemas estructurales del pasado".



Sobre esa situación, indicó que "se está resolviendo con el apoyo del crédito mundial" y afirmó que ahora "ya se achicó".



En ese contexto, Macri puso como ejemplo el centro comunitario NIDO, destinado a sectores vulnerables que inauguró este viernes, y expresó que "el crecimiento es infinito" y que "las capacidades son enormes".



Durante su discurso, el mandatario dijo: "Estamos comprometidos con la mayoría de los gobernadores de Cambiemos, del peronismo, intendentes, senadores y diputados" para cumplir con la reducción del déficit fiscal.



"Ésta vez la Argentina va a cumplir, y si decimos que los vamos hacer lo haremos, porque aprendimos porque queremos tener un futuro mejor", enfatizó el jefe de Estado.



Por su parte, Bordet, le afirmó: "Cuente con nuestro apoyo para lograr tener el equilibrio que todos necesitamos porque esto pertenece a todos los argentinos y, si nos va bien en la gestión nacional, provincial y municipal, les va bien a nuestros vecinos, les va bien a los entrerrianos y a los argentinos".



El gobernador, además, consideró que "en momentos de dificultades hay que aunar esfuerzos, para resolver los problemas estructurales que tiene el país y la provincia, ordenando las cuentas públicas, sabiendo que no podemos gastar más de lo que recibimos".