Betnaza: "El Gobierno se equivocó en no advertir lo que recibió y en no decir que esto iba a ocurrir"

Mauricio Macri dejó trascender su malestar con algunos sectores empresarios por la falta de acompañamiento en la gestión y desde la UIA replicaron al mandatario con una dura queja: El Gobierno se equivocó en no "advertir" a los argentinos la herencia recibida y en no anticipar que esta crisis iba a suceder.



Así lo manifestó el director de Techint y vicepresidente 1° de la UIA, Luis Betnaza, a radio La Red. "Lo que uno vive básicamente es algo que se veía venir. Lamentablemente el Gobierno se equivocó en no haber advertido (a la sociedad) lo que recibió y (en decir) que esto inexorablemente iba a ocurrir", afirmó Betnaza, quien luego agregó: "El rumbo que se ha tomado, más allá de lo doloroso que sea, era inexorable porque no podíamos mantener lo que se venía haciendo".



Según el dirigente empresario, las "turbulencias" actuales son parte de un proceso "doloroso pero inexorable" que había que afrontar. Entre esos vaivenes, se refirió a la suba de tarifas de los servicios públicos, que en algunos casos llegaron al 1.500% de incremento en dos años. "La gente lo vive con angustia, pero esto obedece a que estamos volviendo a tener lo que llaman precios".



"Creo que estamos en un momento de turbulencia, pero (volando a velocidad) crucero. Cuando uno está en un avión le dicen que mantenga por si acaso siempre el cinturón puesto, nunca se sabe si en algún momento aparece un turbulencia", alertó.



Ámbito.com reveló dio detalles del nuevo "desencuentro" entre el mandatario y los principales hombres de negocios del país. Un empresario con más de una generación haciendo negocios en el país, comentó a este medio que el Presidente "cree que somos dinosaurios y para él los que valen son los nuevos emprendedores, como los vinculados a la tecnología".



Como contraparte, según sostienen en el entorno presidencial, existe un núcleo duro en las dirigencias argentinas -no sólo la empresaria, sino también sindical, judicial y política- que es responsable de la decadencia de la Argentina, al que denominan "círculo rojo".



Los empresarios decepcionados con Macri sostienen que en el Gobierno son vistos como "ventajeros y quejosos y que tienen una visión limitada a sus propios intereses". Por esta razón, se explica que cuando el ex ministro de Producción, Francisco Cabrera, calificara de "llorones" a los industriales, el propio Macri lo felicitara en una reunión de gabinete.



El directivo de la UIA lamentó que en los últimos gobiernos "nos acostumbramos a que nos engañaran y eso llevó a que la Argentina perdiera 10 millones de cabezas de ganado y el autoabastecimiento de petróleo", sentenció Betnaza, como ejemplo.



Sin embargo, el vice de la UIA se mostró optimista con el modelo que propone Cambiemos. "No creo que el Gobierno afronte esto queriendo hacerle maldad a la gente. Me parece que se equivocó en no manifestar o advertirle a la sociedad que esta dilapidación iba a tener un sinceramiento que tenía un costo y un dolor que hay que afrontar. Al final del camino, lo que hay es llegar a ser un país normal", remarcó.