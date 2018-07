La Justicia rechazó la reincorporación de los 354 despedidos de Télam

A contramano del fiscal Gabriel de Vedia, el juez laboral Santiago Zarza desestimó la medida cautelar para dejar sin efecto los despidos. "En la causa no consta que no hubieran sido indemnizados", se justificó el magistrado.

En lo que supone un duro revés judicial para los trabajadores despedidos de Télam, el juez laboral Santiago Zarza desestimó una medida cautelar para dejar sin efecto las 354 cesantías en la agencia estatal de noticias.



A contramano del pronunciamiento fiscal, el magistrado -que subroga el Juzgado Nacional de 1° Instancia del Trabajo 71- rechazó de esta forma la presentación interpuesta por la asociación civil Mesa Nacional por la Igualdad, que había argumentado que los despidos fueron inconstitucionales, ya que se produjeron "en un marco arbitrario y discriminatorio", sin motivación alguna y sin sumario previo.



"No puedo soslayar que no consta en la causa que los sujetos comprendidos mediante el despido directo y denunciado por la parte actora, no hubieran sido indemnizados. Dicha circunstancia hace ceder, por el momento el carácter alimentario invocado por la accionante, a fin de habilitar la medida cautelar aquí pretendida, sin perjuicio de lo que pudiere resolverse en otra etapa", argumentó el juez en su resolución, a la que accedió NA.



Y, respecto a la invocación de la existencia de actos discriminatorios en relación con los trabajadores despedidos, Zarza consideró que "tal situación no puede inferirse prima facie a fin de habilitar la medida cautelar, sino que "por el contrario debería sustanciarse en un proceso con debate amplio de la prueba".



"Debe considerarse que la medida cautelar requerida no implique adelantar la decisión, que pudiere recaer como resultado en un proceso de conocimiento; situación ésta que contradiría el otorgamiento en esta instancia de la aquí peticionada", advirtió el magistrado al rechazar la petición.



La decisión del juez se conoció apenas un día después de que el fiscal Gabriel de Vedia dictaminara de manera favorable respecto a un recurso de amparo presentado ante la Justicia Nacional del Trabajo que solicitaba la restitución en sus puestos laborales de los 354 empleados despedidos de la agencia estatal de noticias.



De Vedia había destacado que las expresiones vertidas por el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, en cuanto a que los despidos "responden a cuestiones ideológicas", darían "prima facie suficiente sostén" a "la narración de los hechos efectuada por la demandante en lo relativo a las motivaciones que habría tenido la empresa".



• "Camarazo" por Télam



Poco antes de que se conociera el fallo, reporteros gráficos de varios medios de comunicación realizaron en las puertas de la agencia un "camarazo" en reclamo de la reincorporación de los despedidos.



La protesta fue organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) y se desarrolló en el marco de las actividades que los trabajadores vienen realizando para visibilizar su reclamo al gobierno de Mauricio Macri.



"No silencien a la prensa", decía el cartel desplegado frente al edificio ubicado sobre Belgrano al 300 y alrededor del cual se congregaron los fotógrafos, muchos con vendas negras en los ojos, que pusieron en alto sus cámaras.