Los grupos de afinidad del G20 rindieron cuentas de su trabajo en Casa Rosada

Ya pasaron más de seis meses desde que Argentina asumió la presidencia del G20. "Vamos a liderar con las necesidades de la gente en primer plano", prometió en noviembre el presidente, Mauricio Macri, cuando desde el Centro Cultural Kirchner (CCK) tomó el mando de anfitrión.



Desde entonces, el foco estuvo puesto en las denominadas Ministeriales (reuniones que encabezan los funcionarios de los países miembros). Pero lo cierto es que la sociedad civil también tuvo una agenda intensa en lo que va del año, fomentando a través de reuniones de trabajo la elaboración de recomendaciones para los líderes globales.



En la estructura de los países G20, la sociedad civil está representada a través de Grupos de Afinidad, cada uno de ellos considerado de "importancia global": Business 20 (B20), Civil 20 (C20), Labour 20 (L20), Science 20 (S20), Think 20 (T20), Women 20 (W20), Youth 20 (Y20).



Para dar a conocer el trabajo realizado en los primeros seis meses del año, el G20 organizó una actividad en Casa Rosada encabezada por el Sherpa argentino, Pedro Villagra Delgado. "El Gobierno no le dicta la agenda a los grupos de afinidad", remarcó el diplomático al abrir el panel, destacando la independencia en la tarea de la sociedad civil.



Villagra Delgado, quien lidera el canal de trabajo de los temas no financieros del G20, aseguró que las recomendaciones finales que los Sherpas harán llegar a la cumbre de líderes (que se llevará a cabo el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en esta ciudad), estarán condensadas en un documento "corto, de aproximadamente tres páginas más anexos", e instó a los representantes de cada grupo a que hagan lo mismo.



"Nadie va a querer que los líderes se vayan leyendo 150 páginas", sostuvo, al tiempo que pidió: "Que sea un documento conceptual y en leguaje comprensible para todo el mundo, que la gente en la calle sepa de qué se trata y qué es lo relevante para las mujeres, para los jóvenes, etc".



En unos días, y tras decenas de reuniones de trabajo, se llevará a cabo la primera cumbre de los denominados grupos de afinidad. Será el 24 y 25 de julio en Rosario, y corresponde al S20 (Science20). Debido a la cercanía del evento, fue el único grupo que no asistió a Casa Rosada, aunque también hizo llegar su rendición de cuentas.



• S20



El grupo de afinidad que reúne a las academias de ciencias está liderado por el Chair Roberto Williams Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas y Naturales.



El principal eje abordado por el S20 hasta ahora fue Seguridad Alimentaria y Nutricional y en segundo lugar, Preservación de los Suelos. Respecto a este último, un documento con recomendaciones será entregado a los ministros de Agricultura que visiten el país el 27 de Julio.



• B20



"Lo primero que nos preguntamos es cómo transmitir no a la gente de arriba, sino a la gente de abajo, a la gente común", dijo a la prensa el titular de la COPAL y Chair Daniel Funes de Rioja.



En este marco, señaló que el grupo realizó foros regionales, en el interior, con el objetivo de "llegar a la pyme, al empresariado local". Además, encabezaron una mesa de trabajo internacional de además de las mesas de trabajo en Washington y otra en París. En total, se calcula que un total de 4000 personas participaron de las reuniones del grupo.



Según expresó Funes de Rioja, el B20 está actualmente en la tercera etapa de los borradores de su comunicado final, que se prevé esté terminado en la cumbre que encabezará el 4 y 5 de octubre en esta ciudad.



• L20



El grupo de afinidad que representa a los sindicatos estuvo representado por Paula Martínez (Asistente de Proyectos L20) y Mónica Tepfer (Asistente Políticas L20), debido a la ausencia de Gerardo Martínez, secretario general del sindicato de la Construcción y Chair del Grupo.



Actualmente, sus miembros trabajan en una declaración conjunta con el B20 (ya está circulando el borrador).



Sus principales ejes de trabajo son Desarrollo Sostenible, Empleo y Educación, Economía Digital, Comercio e Inversión y Sustentabilidad Climática. La cumbre del L20 se llevará a cabo los días 4 y 5 de septiembre.



• C20



María Emilia Berazategui, Chair del grupo de afinidad Civil 20, destacó que este año batieron récord en cantidad de gente que pasó por las reuniones de trabajo, y calculó que más de 700 ONGs de todo el mundo formaron parte. El 6 y 7 de agosto tendrá lugar el Summit del C20. Será en el Palacio San Martín.



• T20



Representado en Argentina por el CARI y CIPPEC, el grupo de afinidad de los think tank dejó en claro que sus recomendaciones serán "aplicables y concretas". Su Chair es Gustavo Martínez. La cumbre T20 se llevará a cabo entre el 16 al 18 de septiembre en Buenos Aires.



&bull W20



Juliana Bonetto , directora ejecutiva del Grupo, enumeró cuatro ejes sobre los que trabajan: Inclusión Digital, Inclusión Financiera, Inclusión Laboral y Mujer Rural.



Los tres primeros ya fueron abordados en reuniones de trabajo, en tanto que Mujer Rural será el último eje que abordará el grupo, y lo hará e la provincia de Salta. Algunas de las propuestas que elaboraron hasta el momento se vinculan con el acceso de las mujeres al crédito, y la participación en el mundo digital de la mujer como condición de ingreso al mercado laboral. La cumbre W20 se llevará a cabo desde el 1 al 3 de octubre en el CCK.



• Y20



Eliana Vidal Co Chair del grupo que aglutina a los jóvenes del G20 hizo especial hincapié en la educación y el empleo como ejes principales. "El futuro del trabajo ya llegó, y está mal distribuido", remarcó.



Para Vidal, el Y20 es el "más transversal de los grupos de afinidad" dado que "representa a mujeres, trabajadores, empresarios, etc". "No creemos que nos toque estar en la mesa de dialogo en 20 o 30 años sino ahora, cuando ya estamos trabajando en esto", sostuvo.



La cumbre Y20 será desde el 13 al 18 de agosto en Córdoba, y uno de los principales desafíos que presentarán allí es el lanzamiento de lo que denominaron Banco Internacional de Proyectos, "que deberán ser aplicables a las problemáticas que sufren los países miembros".