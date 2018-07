Senadora radical acusó a Carrió de no haber sido "responsable en un momento de crisis"

La senadora nacional radical Silvia Giacoppo acusó a la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió de no haber sido "responsable en un momento de crisis" cuando se jactó de "manejar desde afuera" a la UCR.



"Lilita es una mujer grande, una mujer muy inteligente y creo que con este exabrupto no fue responsable en un momento tan delicado como el que vive el país, donde estamos hablando de un pacto social nacional que nos permita pasar esta crisis, que es una crisis que nos está pegando a todos", sostuvo Giacoppo.



En declaraciones a radio Estación Sur, la senadora nacional por Jujuy consideró que los dichos de Carrió "son parte de su estilo político", aunque indicó que "no han caído bien" entre los integrantes de la UCR, que respondieron mediante un duro comunicado.



"La Unión Cívica Radical no merece un destrato así. Creo que Lilita en vez de haber contestado con otra ironía tendría que haber reconocido que se equivocó. Nunca es tarde, quizás lo haga", afirmó.