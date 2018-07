Expectativa esta semana en el mercado por cuatro momentos clave de la economía

Luego de lograr la estabilidad de la plaza cambiaria, el Gobierno afronta esta semana nuevas pruebas de fuego en materia económica ya que el INDEC difundirá el martes la inflación de junio y del semestre, el Banco Central realizará el mismo día una nueva megalicitación de Lebac, mientras que la cartera de Hacienda licitará hoy Letes en pesos a tasa fija. Asimismo, se espera para el próximo jueves la visita de la titular del FMI, Christine Lagarde, quien participará de la cumbre ministerial del G20 y se reunirá con el presidente Mauricio Macri.



En primer lugar, el Ministerio de Hacienda procederá este lunes a la licitación de la reapertura de Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija con vencimiento en 2020 (BOTE 2020).



La recepción de ofertas se realizará entre las 10 y las 15 de hoy, y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.



A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada pesos 1.000 de valor nominal con dos decimales mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.



La suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares estadounidenses. Y el tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación "A" 3500 del día viernes 13 de julio de 2018 ($ 27,2467).



Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.



Por otra parte, el INDEC difundirá el martes la inflación de junio que se ubicaría por encima del 3,5%, según cálculos privados. Cabe recordar que en las mediciones anteriores, se esperaba que la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicara entre 2,7% y 3,3%, pero por los efectos de la devaluación terminaron elevando la cifra.



Luego de que en las últimas dos semanas el dólar pareció encontrar un punto de equilibrio alejado del récord de $29,57 en medio de la corrida cambiaria, el mercado estará a la expectativa de los datos que publicará el INDEC y el resultado de la subasta mensual realizada por la autoridad monetaria. .



Estimaciones privadas indicaron que la inflación de junio se ubicó entre 3,5% y 4%, y advirtieron que se trató de "la más alta en dos años".



Según un estudio del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), el costo de vida trepó en doce meses al 29,5%. "Hay servicios en los que la inflación mensual registra subas de hasta 7,5 puntos, como el área de esparcimiento; de 5% en Salud; Transporte y Comunicaciones (4,3%)", señaló el informe.



Por su parte, el economista Fausto Spotorno, integrante del Estudio Orlando Ferreres y Asociados, subrayó que la inflación de junio fue de 3,9%. En tanto, Eco Go consultores estimó que la inflación medida por su Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) exhibió un aumento del 3,7% en junio.



A su vez, el martes también el Banco Central deberá hacer frente a un "test" en la city porteña al concretar la licitación de Lebac. Se trata de un importante vencimiento de unos $ 529.000 millones. Así sucederá luego de que días atrás el Gobierno llevara a cabo una licitación de Letras del tesoro en dólares, a las cuales se podían suscribir en pesos, en dólares o Lebac.



En junio, el Banco Central había renovado sólo el 60%, un total de $308.473 millones, del vencimiento de Lebac por $ 514.779 millones, pese a elevar la tasa de interés de 40% al récord de 47% anual para el plazo más corto, en un intento por volver más atractivo al peso y frenar la demanda de dólares.



Por último, el jueves, el presidente Mauricio Macri mantendrá un nuevo encuentro con la directora gerente del FMI Christine Lagarde, quien llegará a Buenos Aires tras la firma del acuerdo entre el Gobierno argentino y el organismo por un crédito Stand By por u$s 50.000 millones.



Lagarde arribará al país para participar de la tercera reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de julio en el Centro de Exposiciones y Convenciones, en el barrio porteño de Recoleta.



Se espera que la titular del FMI haga una evaluación respecto a la implementación del programa.