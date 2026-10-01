Tesla en Argentina: cuánto costaría comprar un Model 3 o Model Y tras el cambio en las importaciones

El Gobierno elevó a U$S 35.000 el valor FOB para importar autos eléctricos sin arancel. Cuánto podrían costar los Tesla Model 3 y Model Y en Argentina.

El nuevo límite para importar autos eléctricos sin el arancel del 35% abre la puerta al desembarco comercial de Tesla en Argentina.

El Gobierno modificó el régimen de importación de autos eléctricos e híbridos y elevó de U$S 16.000 a U$S 35.000 el valor FOB máximo para que los autos 100% eléctricos puedan ingresar al país sin pagar el arancel extrazona del 35% . El cambio quedó establecido mediante el Decreto 1128/2026 y será clave para la llegada de Tesla al mercado argentino .

La modificación permite que modelos como el Tesla Model 3 y el Model Y puedan quedar alcanzados por el régimen. Según una estimación realizada tomando como referencia los costos de importación y nacionalización, un Model 3 podría ubicarse en torno a los U$S 61.000 , aunque el precio final dependerá de la estrategia comercial que adopte la compañía cuando comience a vender sus vehículos en el país.

Los dos modelos que aparecen como principales candidatos para el desembarco son el Tesla Model 3 , un sedán, y el Tesla Model Y , una SUV. Actualmente, en Estados Unidos, sus precios parten aproximadamente de U$S 36.990 y U$S 39.990 , respectivamente, aunque las versiones más equipadas pueden superar los U$S 50.000.

Hasta ahora, el límite de U$S 16.000 FOB dejaba afuera incluso a las versiones más económicas de ambos vehículos. Con el nuevo techo de U$S 35.000, Tesla tendrá la posibilidad de diseñar una estrategia para que sus modelos puedan acceder al cupo de unidades que ingresan sin pagar el arancel de importación.

El Tesla Cybertruck presenta una situación diferente. Su precio en Estados Unidos comienza cerca de los U$S 75.000 y puede llegar hasta aproximadamente U$S 99.000. Por ese motivo, incluso con el nuevo límite, su versión más económica tendría dificultades para ingresar al régimen, salvo que la compañía ajuste sus márgenes para adecuarse al valor FOB permitido.

Cuánto podría costar un Tesla en Argentina

Para estimar el precio local, Infobae tomó como referencia un Tesla Model 3 de U$S 37.000 y calculó los diferentes costos que deberían incorporarse hasta su comercialización en Argentina. Sin el arancel extrazona del 35%, el cálculo parte de un valor significativamente inferior al que tendría el vehículo bajo el régimen anterior.

A ese precio se sumarían unos U$S 2.500 de flete y seguro, llevando el costo a U$S 39.500. Luego se incorporarían la tasa estadística del 3% y aproximadamente U$S 1.000 en costos portuarios, para alcanzar unos U$S 41.850 antes de los impuestos nacionales.

Con la aplicación de impuestos nacionales del 10%, el valor ascendería a unos U$S 46.035 y, posteriormente, con el IVA del 21%, llegaría a aproximadamente U$S 55.702. Al sumar un margen local mínimo del 10%, la estimación final alcanza los U$S 61.272.

Por qué Tesla podría vender sus autos más baratos

El cálculo de U$S 61.000 es una referencia y no constituye un precio oficial. La estrategia comercial de Tesla podría modificar significativamente el valor final, ya que la compañía utiliza un esquema de venta directa al consumidor y no depende del margen de una red tradicional de concesionarios.

Además, Tesla ya trabaja con una filial local, en lugar de depender de un importador independiente. Esto podría permitir reducir algunos de los costos asociados a la comercialización tradicional y facilitar una política de precios vinculada con la estrategia global de expansión de la compañía.

Otro cambio importante es que el régimen de 50.000 vehículos electrificados por año no exige una procedencia determinada. Por eso, Tesla podría evaluar el abastecimiento desde Estados Unidos, China o Europa, dependiendo de los costos y de la estrategia que defina para Argentina. La apertura del cupo 2027 está prevista para los próximos días.