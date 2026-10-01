Detectaron coincidencias de señal entre los celulares de Facundo Moyano y Candela Arizaga cerca de un hotel

Un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales identificó registros de ambos teléfonos en la zona durante varios días de septiembre. La Fiscalía analiza si hubo un encuentro que habría incumplido las medidas impuestas al sindicalista.

La Fiscalía investiga si Facundo Moyano y Candela Arizaga se encontraron en un hotel pese a las restricciones judiciales impuestas al sindicalista.

Los teléfonos atribuidos a Facundo Moyano y Candela Arizaga registraron actividad en antenas cercanas al Aira Apart Hotel Buenos Aires durante varios días de septiembre, según un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) . El análisis se incorporó a la investigación sobre un posible encuentro entre ambos que, de haberse producido, habría vulnerado las restricciones judiciales impuestas al dirigente sindical.

El documento fue elaborado con información aportada por las empresas de telefonía celular. Los investigadores analizaron los días, horarios y áreas de cobertura de las antenas que captaron señales de los dispositivos, tomando como referencia el establecimiento ubicado en avenida Belgrano 538 , según informó la agencia NA.

La Fiscalía considera que Moyano y Arizaga se habrían encontrado allí. Sin embargo, las coincidencias de señal descriptas en el informe no constituyen, por sí solas, una confirmación de que ambos estuvieron dentro del hotel .

El celular utilizado por Arizaga registró actividad en celdas ubicadas en avenida Belgrano 402, cerca de la intersección con Defensa , a unos 170 metros del establecimiento. Según el informe, esas antenas tienen radios de cobertura de 160 y 190 metros .

Los registros correspondientes a ese dispositivo se distribuyeron entre las 23:42 del 1 de septiembre y las 15:55 del 3 de septiembre . También se detectaron señales el 7 de septiembre, entre las 00:20 y las 01:06 , y el 11 de septiembre, entre las 00:08 y las 23:42 .

El teléfono atribuido a Facundo Moyano registró actividad en una antena cercana al hotel durante varios días de septiembre.

Por su parte, el teléfono atribuido a Moyano presentó actividad en una celda cercana a avenida Belgrano y Perú, a unos 81 metros del hotel, cuyo radio de cobertura es de aproximadamente un kilómetro.

En ese caso, los registros abarcaron desde las 04:29 del 1 de septiembre hasta las 23:50 del 3 de septiembre. Además, hubo impactos el 7 de septiembre, entre las 02:33 y las 21:27, y el 11 de septiembre, entre las 03:13 y las 09:12.

El CIJ concluyó que existieron “coincidencias de impactos en celdas cercanas al hotel, de ambos teléfonos, a lo largo de varios días, durante extensos períodos”. También señaló que el establecimiento se encuentra aproximadamente entre los dos grupos de antenas identificados.

La investigación sobre un posible incumplimiento judicial

El estudio respondió a medidas ordenadas por la Justicia el 18 de septiembre. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, Moyano se habría alojado en la habitación 603 del hotel entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre.

La pesquisa sobre el supuesto encuentro comenzó a partir de una denuncia que advertía sobre un posible incumplimiento de las restricciones impuestas al sindicalista en la causa en la que está acusado de lesiones leves y privación ilegal de la libertad.

Previamente, la revisión de las cámaras de seguridad del hotel no había permitido acreditar la presencia de Arizaga durante la estadía de Moyano. La Fiscalía sostuvo después que contaba con otros elementos para respaldar la hipótesis de que ambos se habrían encontrado.