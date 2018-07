El dólar anota su cuarta suba en fila: avanza a $ 28,31 (bancos oficiales salieron a contener alza)

Superado el supermartes con el megavencimiento de Lebac -el Banco Central logró renovar casi el 75% de las letras convalidando una tasa de 46,5%- el dólar anota su cuarta rueda en alza: gana 14 centavos este miércoles a $ 28,31 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



La suba del billete minorista, que acumula un alza de 40 centavos desde el último viernes, se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa asciende 15 centavos a $ 27,70.



"Esto parece responder a un reacomodamiento del mercado después del resultado de la licitación de Lebac del ayer, los fondos se dolarizan y presionan sobre la cotización", señaló a ámbito.com el operador Gustavo Quintana. Además, remarcó que el Banco Nación intervino en el mercado mayorista "con algunas ventas que frenaron la suba".



En esa línea, el operador Fernando Izzo sostuvo que tras el desarme de Lebac, "aún quedan muchos pesos sobrantes que se refugian en la divisa"



En tanto, en la plaza informal, el blue baja cinco centavos a $ 28,75, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.



Ayer el billete subió 17 centavos, en una jornada con poco volumen en la que el BCRA volvió a subastar otros u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un precio de corte promedio que se ubicó en $ 27,4626, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27,4520.



En tanto, el Banco Nación vendió en dicha jornada u$s 50 millones para ayudar a controlar al dólar, según ABC Mercado de Cambios.



Cabe recordar que el presidente del BCRA, Luis Caputo, logró sortear el nuevo supermartes financiero, al renovar el 74,4% del stock de Lebac que vencieron en la última jornada. De $ 529.321 millones en valor nominal que expiraron ayer, la autoridad monetaria refinanció $ 392,862 millones y redujo el stock en % 135.459 millones.



Además, los inversores estuvieron expectantes por el dato de inflación de junio, que tal estaba previsto el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundió al cierre del mercado. Según el Instituto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 3,7%, el nivel más alto en dos años.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el martes u$s 357 millones y terminaron en u$s 60.951 millones.