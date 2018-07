Según la UIA, la producción industrial retrocedió 1,9% en mayo

La actividad industrial en mayo presentó una contracción del 1,9% en comparación con igual período del año pasado y, de este modo, redujo al 2,4% el crecimiento acumulado en los primeros cinco meses, según un informe de la UIA difundido este miércoles.



Con relación a abril, la actividad manufacturera registró una disminución del 1,8%, indicó la cámara empresarial, que a su vez alertó que la tendencia bajista se profundizará.



Al respecto, indicó que la producción estará condicionada por la desaceleración en ramas asociadas a la construcción, el impacto de la sequía en la agroindustria, el incremento del costo del crédito (en particular de las pymes) y un menor dinamismo del mercado interno.



Los datos preliminares de la producción industrial de junio muestran una desaceleración con respecto a sus volúmenes previos, sostuvo la UIA.



Los primeros informes de junio señalan que los despachos de cemento cayeron 2,8%, los insumos para la construcción también bajaron 5,4%, y la producción automotriz se contrajo 13,4%, debido en gran parte al paro de camioneros en Brasil a principios de mes.



"Los sectores que venían siendo más dinámicos comenzaron a desacelerarse, empezando a observar una merma en la actividad", consideró la entidad y agregó que "el crecimiento observado en diversos sectores no alcanzó para compensar la caída del resto".



Entre los rubros con registros positivos se destacan metales básicos (10,1%), impulsados por la actividad automotriz y petrolera; automotriz (3,5%), favorecido por la recuperación de la actividad brasilera, y minerales no metálicos (+3,2%).



El informe indica que se verificó una baja en los despachos de cemento debido a la atenuación de la obra pública y la construcción privada y a una base de comparación mayor a la de los meses previos.



Por el contrario, el sector metalmecánico presentó una contracción del 1,1%, registrando una reducción en maquinaria agrícola, que venía siendo la más dinámica.



El rubro alimentos y bebidas cayó un 4%, aunque sin considerar el resultado de aceites, se mantuvo en el mismo nivel del año anterior y el rubro farmacéutico, cuya caída en las ventas acumuló en enero-mayo una baja del 1,8%.



"Continúa habiendo rubros con fuertes bajas, tales como textil e indumentaria y calzado, a los que se suma la producción química y petroquímica (12,3%), afectada por el cierre de algunas plantas de fertilizantes y básicos inorgánicos", advirtió la central fabril.



En cuanto al empleo registrado en el sector manufacturero, se observó en abril (último dato disponible) una contracción mensual por quinto mes consecutivo, siendo del de 0,31% (3.722 puestos de trabajo) y una baja de 1,5% con respecto al mismo mes del año anterior.