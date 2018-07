"Las Universidades están en estado de emergencia"

La rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Gabriela Diker, alertó que las casas de altos estudios "se encuentran en estado de emergencia" y que algunas, como por ejemplo la Tecnológica Nacional, vive "una situación muy crítica".



"En el mes de marzo se anunció un recorte sobre el presupuesto aprobado por ley de tres mil millones de pesos. Hay un atraso de casi seis meses en la transferencia de las cuotas que están destinadas a los gastos para el funcionamiento de las universidades que van desde el pago de la luz hasta los insumos para el laboratorio", puntualizó la catedrática en diálogo con FutuRock FM.



Diker adelantó que si la paritaria sigue estancada (los no docentes cerraron en 15% y los docentes aún no tienen un horizonte claro) "hay una decisión de todas las federaciones sindicales de no iniciar las clases el segundo semestre".



La rectora agregó que se está "muy lejos de llegar a una solución satisfactoria de esta situación. Tenemos una proyección de inflación que el propio gobierno sostiene. La situación es muy complicada y es evidente que la condiciones salariales de los docentes y trabajadores universitarios incide en la calidad de lo que hacemos".



"La falta de recursos puede afectar tanto a las compras de equipamiento de laboratorios (que se compran en dólares y con la devaluación tenemos un problema de desfasaje muy grueso que la Universidad no puede afrontar) hasta el pago de las tarifas", añadió y lanzó una crítica contra el Gobierno nacional: "Para Macri somos un gasto público ineficiente o, como dijo en su Instagram Live, un privilegio. Son políticas acordes a lo que asignan los funcionarios. Son medidas que expresan su percepción sobre las universidades".