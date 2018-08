José López presentó un escrito a la Justicia y negó acusaciones por coimas

El exsecretario de Obras Públicas José López negó la acusación por el presunto cobro de sobornos por obras de AySA en las localidades de Berazategui y Zárate, una de las causas del escándalo Odebrecht.



Fuentes judiciales informaron que López presentó un escrito ante el juez federal Sebastián Casanello, quien investiga a exfuncionarios del área del Ministerio de Planificación Federal por el presunto cobro de sobornos por parte del gigante brasilero para la construcción de plantas potabilizadoras de agua.



López, detenido desde 2016 por enriquecimiento ilícito, explicó en el escrito que AySA está regida por el derecho privado y que él no tuvo participación alguna en las licitaciones.



En la misma presentación, rechazó los cargos en su contra y ahora el juez Casanello debe definir la situación procesal del detenido.



Puntualmente, el magistrado investiga las presuntas irregularidades en las adjudicaciones para la construcción de las plantas potabilizadoras de Zárate y de Berazategui.



De acuerdo con las denuncias, López habría recibido una coima por parte de los empresarios de la constructora brasileña para direccionar este trabajo: por esta razón también están procesados varios ex funcionarios de AySA, que además habrían incrementado el presupuesto para las obras.



El martes, López se negó a declarar ante el juez Claudio Bonadio por la causa de los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, mientras que además se desarrolla un juicio en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.