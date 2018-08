Bullrich reveló que recibieron 170 llamadas para aportar datos de la corrupción y cobrar los $ 2 millones

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se mostró este lunes muy conforme con los primeros resultados obtenidos a partir de que se ofrecieron recompensas y se habilitara la línea 134 para denunciar casos de corrupción. "Hemos tenido 170 llamadas efectivas, de las cuales 30 ya fueron al declarar" a la fiscalía de Carlos Stornelli.



El Gobierno ofreció la semana pasada una recompensa de hasta $ 2 millones a quienes aporten datos que sirvan para recuperar dinero que haya sido usado en casos de corrupción. Los informantes tendrán identidad protegida y podrán comunicarse a través de la línea 134 con el Ministerio de Seguridad para hacer la denuncia.



"A partir de las denuncias, se conocieron mecanismos, aparecieron nuevos bienes y otros elementos que fueron a portados a la Justicia y deberán se comprobados", aseguró la funcionaria en declaraciones a radio La Red.



En esa línea, la funcionaria adelantó que este marte se va a publicar una nueva resolución en el Boletín Oficial en el que se ofrecerá una recompensa de $ 500.000 para los que "aporten datos del único prófugo de la causa cuadernos, el empresario (Oscar) Thomas", exdirectivo de Yaciretá.



El empresario es intensamente buscado en la frontera norte del país: hay versiones de que se habría escapado a Paraguay. El nombre del ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) aparece mencionado en varios pasajes de los cuadernos redactados por Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, quien es señalado como el ejecutor del sistema de recaudación de coimas para el financiamiento de gastos electorales durante el kirchnerismo.



Según señalan esas anotaciones, Thomas le entregó a Baratta 1,1 millones de dólares el 12 de agosto de 2009 en la entrada del edificio ubicado en Juncal 1740: "Mientras viajábamos (Baratta) lo llamó al jefe (el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido) y le dijo que ente Yacyretá y Transporte habían aportado para la Corona 657 mil dólares", señala un escrito de Centeno de ese mismo año.



Al retomar sus anotaciones en 2013, Centeno indicó en sus cuadernos que los pagos de Thomas eran abonados directamente en las oficinas de la sede central de Yacyretá en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Retiro.



La estrategia utilizada para capturar a Centeno va en línea con la decisión del Ministerio de Seguridad de habilitar la línea telefónica 134 para que ciudadanos puedan aportar datos verídicos sobre el destino del dinero producto de coimas, a cambio de una recompensa equivalente al 5% del monto rescatado, con un tope de $ 2 millones.



"Hasta ahora el resultado ha sido muy positivo. Tengo el corte de los dos primeros días y hemos tenido en total 170 llamadas efectivas, de las cuales unas 30 ya fueron derivadas a la fiscalía de Stornelli. Todas tienen un previo análisis, y luego se trabaja en equipo con la fiscalía para atender cada dato aportado", celebró Bullrich en declaraciones a radio La Red.



Bullrich además contó que son investigados varios llamados que no están vinculados a la causa de "los cuadernos", pero que cuentan supuestos hechos de corrupción del gobierno anterior.



El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, dijo a Continental que en total se recibieron más de 500 llamados para recuperar el dinero de las coimas y 70 fueron conducentes. "La idea es recuperar la mayor cantidad de dinero posible", expresó.