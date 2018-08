Más provincias reaccionan contra Nación por la eliminación del Fondo Sojero

El secretario de Municipios y Comunas de Santa Fe, Carlos Torres, confirmó que esa provincia apuntará a que la eliminación del Fondo Federal Solidario dispuesta por el Gobierno de Mauricio Macri "no afecte al presupuesto de este año".



Después de Buenos Aires, Santa Fe es la provincia que mayores recursos recibió en 2017 del "fondo sojero", con casi $ 1.640 millones.



Torres consideró que la medida adoptada a través de un decreto de necesidad y urgencia "impacta de manera negativa en todos los gobiernos de todas las provincias y de todos los colores políticos". De hecho, la semana pasada ya se presentó en Tucumán un amparo contra la decisión de la Nación.



En ese sentido, sostuvo que le hace "acordar al conflicto del campo, cuando una decisión económica del equipo económico de ese momento generó un impacto negativo federal en todos lados; esto es algo parecido".



Ante la consulta sobre el impacto de la medida del gobierno nacional, Torres manifestó que "es una decisión que generó mucha preocupación en todos los intendentes y presidente comunales. No solamente por el dinero que dejan de percibir los gobiernos locales y la provincia, sino también por el momento en el que se toma y en la forma en que se hace".



"Porque es un momento del año donde todos los gobiernos locales tienen los presupuestos aprobados, están ejecutando obras, tienen licitaciones abiertas para hacer obras. Y encontrarse con un DNU del gobierno nacional que de un momento a otro quita estos fondos genera una situación muy negativa para todos", subrayó el funcionario de Miguel Lifschitz en declaraciones periodísticas.



Además, puntualizó: "Es difícil reemplazar ese fondo. Lo que seguramente va a haber son reclamos no solamente desde el punto de vista legislativo, donde ya hay iniciativas tanto en la legislatura provincial como en el Congreso Nacional para revisar el DNU".



"Me parece que también va a haber reclamos judiciales. Algunos intendentes ya adelantaron que van a intentar interponer recursos de amparo. Y después veremos que hacen los gobernadores", agregó.



También la provincia de Santa Cruz presentará un amparo ante la Corte Suprema de la Nación para plantear la suspensión del decreto de necesidad y urgencia que dispuso la eliminación del Fondo Federal Solidario.



El fiscal de Estado santacruceño, Fernando Tanarro, adelantó que la presentación se realizará este martes.



"Existen vicios en el decreto por ser de necesidad y urgencia" y "tiene argumentos incomprensibles", advirtió Tanarro, según publicó el portal Tiempo Sur.



El funcionario sostuvo además que "siempre hay que tener confianza en la Corte. Fue estricta en los decretos de necesidad y urgencia y más si el Poder Legislativo no está de receso".



El Fondo Federal Solidario, también conocido como "Fondo Sojero", se integraba con el 30% de los montos recaudados en concepto de derechos de exportación de las exportaciones de granos de soja y el 27% de harinas y aceites de soja.



Ese dinero era repartido por la Nación entre las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



La semana pasada, el Poder Ejecutivo dispuso eliminarlo, en el marco del plan de ajuste que lleva adelante.