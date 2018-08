"El Gobierno está como groggy, la paliza que sufrió el peso sorprendió a todo el mundo"

El exsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, sostuvo que el panorama de la economía es "muy complicado" y que el Gobierno "está como groggy, sin capacidad de reacción".



"Hay una crisis de confianza muy fuerte, donde se ve al Gobierno como groggy, sin capacidad de reacción, no tiene un diagnostico cabal de donde está parado en lo económico", explicó.



"La paliza que sufrió el peso este año sorprendió a todo el mundo, nadie esperaba que un gobierno de base empresarial hiciera semejante desastre con el peso", agregó en diálogo con radio Continental.



Para el economista, "a esta altura hay confianza interna y externa. Lo que piensan los inversores externos es: 'Si el gobierno en su mejor momento no hizo las cosas para poner la Argentina en marcha, por qué lo haría ahora?'".



Nielsen dijo que "no era tan difícil controlar la inflación, pero el Gobierno manejó el tema económico con superficialidad y frivolidad, con el verso del gradualismo financiado con deuda, una deuda que ya pesa en el presupuesto de forma importante".



Criticó además al oficialismo porque "creen que tienen todo solucionado y entonces no consultan a nadie" y estimó que la inflación en 2018 se ubicará "entre 34% y 36%".