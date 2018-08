El BCRA vendió u$s 210 millones para contener al dólar, que igual marcó nuevo récord de $ 31,57

El dólar subió ocho centavos este lunes y alcanzó un nuevo récord histórico de $ 31,57 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. De esta manera, el billete verde anotó su quinta alza consecutiva pese a los esfuerzos del Banco Central, que intervino en el mercado de cambios con ventas por u$s 210 millones.



En las dos oportunidades en las que la divisa intentó romper la barrera de los $ 31 en el segmento mayorista, el BCRA realizó subastas para contener la cotización de la moneda estadounidense. A las 11:25 ofreció al mercado u$s 300 millones de los cuales subastó u$s 100 millones a un precio promedio de corte de $ 30,86, siendo el mínimo adjudicado de $ 30,78.



Pasado el mediodía, cuando el dólar retomó el sendero alcista y se operó en $ 30,97, la autoridad monetaria volvió a ofrecer otros u$s 300 millones de los cuales subastó u$s 110 millones, a un precio de corte promedio de $30,84 y con un mínimo adjudicado de $ 30,80. No obstate la divisa en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) cerró con un alza de siete centavos aL récord de $ 30,97.



Los máximos del día se anotaron en el arranque, cuando las primeras operaciones pactadas se hicieron en los $ 31,-, diez centavos arriba del cierre anterior. La temprana aparición del Banco Central con la primera subasta del día logró interrumpir la escalada de los precios amesentando la cotización con un techo muy definido en los máximos de la fecha a la vez que indujo la aparición de algo de oferta que empujó los precios hasta mínimos en los $ 30,90. El total operado en la fecha ascendió un 63% en el segmento de contado a u$s 674,146 millones y con u$s 0,20 millones operados en los mercados de futuros MAE.



"El dólar mayorista comenzó hoy a operar con un "gap" de 10 centavos, es decir a $ 31 en el mercado de cambios "MULC" para coberturas de bancos y empresas, ya que esta es la última semana del mes, además de no haber ningún tipo de licitación en pesos ni en dólares", detalló Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.



Asimsimo, el analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, sostuvo que "el escenario internacional no mostró un panorama inquietante como el de la semana pasada y por lo tanto hace recaer las causas que explican la suba de hoy en factores estrictamente locales". En ese sentido, agregó que la proximidad del fin de mes, con su habitual necesidad de cerrar posiciones, puede comenzar a añadir un condimento extra que justifique que la tonicidad de la demanda se mantendrá en el mercado doméstico.



Por su parte, el operador Christian Buteler consideró en declaraciones a ámbito.com, que el dólar sigue la misma tendencia de los últimos seis meses. "Continuamos con una desconfianza enorme donde todo el mundo se escapa del peso, no lo quieren. Hoy ves que en Brasil está bajando el dólar, mientras que en Argentina el Banco Central tuvo que subastar divisas para que no siga subiendo, porque ni siquiera logró bajarlo", destacó.



Cabe recordar que el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, pidió hoy al FMI que libere en septiembre los u$s 3.000 millones previstos en el acuerdo Stand By y que se removiera del acuerdo un plan para que el Tesoro recompre letras intransferibles que actualmente están en manos del Banco Central, por u$s 3.125 millones trimestrales (una cifra que acumularía u$s 15.000 millones hasta fin del 2019).



En diálogo con agencias internacionales de noticias, Dujovne sostuvo que la economía caerá el 1% este año en gran parte por los efectos de una feroz sequía sobre el sector agrícola, aunque en 2019 volvería a expandirse con un crecimiento de 1,5%.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se mantuvo en torno al 42%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 79 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para mañana y el miércoles. Las tasas de LEBAC en el circuito secundario mantuvieron sus rendimientos, operándose la de 23 días al 42%.



En el ROFEX, donde se operaron u$s 821 millones, casi el 40% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales de $ 31,01 y $ 31,93 respectivamente con tasas de 11,79% y 33,45% TNA.



En el mercado informal, en tanto, el blue trepó 85 centavos a $ 32,20, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño y se ubicó de nuevo por encima del tipo de cambio oficial. El "contado con liqui", por su parte, subió el viernes 38 centavos a $ 30,94.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el viernes u$s 273 millones hasta los u$s 55.355 millones.



• Brasil



El real brasilero, en tanto, se apreciaba un 0,7% este lunes mientras las expectativas relacionadas con las elecciones presidenciales de octubre en el país seguían como telón de fondo.



Un sondeo de intención de voto encargado por BTG Pactual al Instituto FSB Pesquisa mostró que el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro (PSL) lidera la carrera en una escenario sin el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está preso desde abril y aún sigue siendo el político con mejor imagen de Brasil.



"Las encuestas electorales divulgadas en los últimos días mostraron poca variación en las intenciones de voto para presidente, con el escenario de indefinición mantenido y la candidatura de Alckmin, vista por el mercado como la más probable de implementar las reformas necesarias en la economía, aún patinando y con poca competitividad en la primera vuelta", afirmó la consultoría Icatu Vanguardia.