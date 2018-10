"Gozá de tus derechos", la nueva campaña de Salud Sexual y Reproductiva en Ciudad

Un nuevo plan interministerial sobre Salud Sexual y Reproductiva, que también incluye una campaña orientada a los jóvenes, busca informar a nivel masivo sobre los derechos que cada persona posee y los recursos que puede proveer el Gobierno para vivir una sexualidad plena, libre y saludable, tanto en el plano psicológico, sociológico y cultural.



El plan, que incluye la iniciativa "Gozá de tus derechos" con afiches en vía pública, fue articulado entre los ministerios de Salud de la Ciudad y no sólo busca recordar las herramientas que deben estar garantizadas tanto en el sistema de salud público y privado, sino también erradicar estereotipos de género, que hombres y mujeres ejerzan un rol activo en materia de búsqueda de métodos de cuidado y capacitar a los médicos en materia de diversidad.







"La única forma de tener una vida sexual saludable es que exista una política de gobierno para tal fin. Con esta campaña articulada buscamos que la población se empodere y que utilice los recursos que están garantizados, como por ejemplo los preservativos y los anticonceptivos de larga duración", indicó la ministra de Salud porteña Ana María Bou Pérez.



Y agregó que a la hora de diseñar el plan, "fue una sorpresa descubrir el alto grado de desconocimiento de la población sobre sus derechos, entre ellos el de que los jóvenes de a partir de 13 años pueden ir a un hospital a consultar sobre métodos de protección sin estar acompañado de un adulto", completó.







Entre los ítems del plan están la apertura de centros de salud los sábados de 8 a 1 para que se realicen consultas sobre salud sexual; garantizar mayor disponibilidad de anticoncepción de larga duración como implantes o incluso la colocación de dispositivos intrauterinos (DIU) a mujeres jóvenes sin hijos; repartir más preservativos a través de la colocación de dispensers en lugares no tradicionales; campañas en vía pública; capacitación a equipos; conserjerías en escuelas medias estatales y garantizar la Educación Sexual Integral (ESI) y promocionar los derechos de la mujer en centros especializados y en la línea 144.



"Se habla mucho desde la sexualidad, pero no se habla en la misma medida sobre los cuidados. Muchas personas desconocen los recursos disponibles para tal fin y las instituciones que los ofrecen. Por eso queremos informar sobre los derechos de las personas a los preservativos y la anticoncepción gratuita, más allá de la cobertura que tengan", señaló Bou Pérez.







Un ejemplo es de los anticonceptivos de larga duración como los implantes, que deben estar garantizados según recomendaciones médicas para todas las jóvenes de entre 13 y 25 años. "Muchas chicas con obra social o prepagas llegan a hospitales públicos y acceden a este método de manera gratuita. Nosotros, en esos casos, intentaremos recuperar su valor tras un reclamo a la obra social o la prepaga", indicó.



Durante la reunión se informó que existen en la ciudad de Buenos Aires 67 establecimientos para asesorarse de métodos de anticonceptivos y disponer de ellos de modo gratuito; seis centros especializados que incluyen acompañamiento clínico y psicosocial en procesos de hormonización para personas trans; 176 puestos fijos (dispensers) de distribución de preservativos y gel lubricante gratis (en 2017 se distribuyeron 6.700.000 preservativos y se calcula que los repartidos en 2018 alcanzarán los 9 millones); y hay 4 hospitales donde se realizan vasectomías.







A su turno, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, Guadalupe Tagliaferri remarcó que en la actualidad existen "14 centros integrales para la mujer" y que están cerca de llegar a uno por comuna. También mencionó que en 170 escuelas estatales ya funcionan conserjerías sobre Salud Sexual y Reproductiva, donde los jóvenes pueden hacer preguntas y que se esperan llegar a la totalidad de ellas.



Durante la reunión se remarcó que en la actualidad la Educación Sexual Integral (ESI) se aborda en forma transversal dentro de las asignaturas (por ejemplo, en la historia se habla del rol de la mujer o en biología desde los cuidados), además de dictarse cuatro jornadas anuales de 120 minutos cada una para hablar del tema en forma exclusiva.



Para diseñar el nuevo plan, campaña inclusive, se contó también con el apoyo de Unicef y del doctor Eduardo Valenti, Presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA).