Palazzo: "No descarto que seamos un montón de trabajadores que vayamos a recibir a Pablo Moyano"

El secretario general de la Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, salió a respaldar al secretario adjunto de Camioneros Pablo Moyano luego del pedido de detención que solicitó un fiscal en el marco de una causa por lavado de dinero. En ese marco, señaló: "Rechazo y repudio el pedido de detención de Pablo Moyano. Me solidarizo con él con Hugo, su familia y todos los compañeros camioneros".



Para Palazzó, el pedido detención se enmarca en la persecución política que sufren los dirigentes opositores al gobierno. "Cada vez que algún dirigente se propone al gobierno aparecen los pedidos de linchamiento público en los medios y una parte de la justicia se vuelve funcional a las necesidades políticas del gobierno y a las exigencias del poder económico", sostuvo en declaraciones al programa "El fin de la Metáfora", que se emite por Radio 10.



"No solo quieren opositores presos sino que buscan disciplinar y encarcelar las políticas inclusivas que garantizaban la igualdad de oportunidades", enfatizó.



Para el líder de la Bancaria, "sería razonable que así como hay quienes quieren destruir su imagen (la de Pablo Moyano) y la lucha de Camioneros, tiene que haber una gran cantidad de compañeros para manifestarle el apoyo".



Consultado por las elecciones de 2019 dijo que quien ha tenido una conducta muy fuerte en contra de la unidad fue el gobernador de Salta (Juan Manuel Urtubey). "Es una persona que no puede ocupar un lugar opositor porque funciona más como jefe de gabinete de Macri que como gobernador opositor", sostuvo.



Por último, opinó sobre el Presupuesto 2019 e indicó: "Le diría a los legisladores que no lo voten, así como el Gobierno ha rehecho su presupuesto dos veces en función de lo que le pida el FMI que alguna vez rehaga su presupuesto en función de lo que requieren los sectores de la economía que generan trabajo y producción en la Argentina".