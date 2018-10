Presupuesto 2019: el oficialismo buscará aprobar esta semana el proyecto en Diputados

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará el próximo miércoles aprobar el proyecto de Presupuesto 2019, a partir del respaldo de una veintena de legisladores referenciados en gobernaciones peronistas. Para lograrlo debe cumplir un día antes con el objetivo de conseguir dictamen de comisión.



En el interbloque Cambiemos confían en reunir entre 135 y 140 votos a favor de la iniciativa para poder darle media sanción y enviarla al Senado.



Además de los 107 votos propios, contaría con cinco del oficialismo santiagueño; cinco del Frente de la Concordia misionero; y el aporte del peronismo con cuatro cordobeses; tres sanjuaninos; tres tucumanos; dos entrerrianos; dos salteños; dos chaqueños; dos catamarqueños y un riojano; además de la representante del Movimiento Popular Neuquino.



Este número, que podría beneficiarse en la lectura del resultado final por la abstención de algunos diputados del interbloque Argentina Federal o del massismo, dista mucho de la cifra que consiguió Cambiemos en la votación de los Presupuestos 2017 y 2018, unos 170 votos.



En contra del proyecto, ya anticiparon que votarán los 65 diputados del Frente para la Victoria; los cinco del Movimiento Evita; los cuatro de la Izquierda; los cuatro del PJ puntano; otros tres peronistas con monobloques; algunos de los 21 integrantes del Frente Renovador y entre cinco y diez del bloque Justicialista.



Además del proyecto de Presupuesto, en la sesión prevista para el miércoles, el oficialismo incluirá también el paquete económico que incluye el revalúo de Ganancias por inflación, la reforma del impuesto a los Bienes Personales, el monotributo social y la adenda fiscal, iniciativas que obtuvieron dictamen el jueves pasado.



Como paso previo a esa sesión, este martes a las 10 la comisión que preside el macrista Luciano Laspina retomará el trabajo luego del cuarto intermedio al que pasó hace tres días.



Los diputados oficialistas buscarán llegar al final de la jornada con el dictamen de mayoría firmado y con el número más amplio de artículos consensuados en su redacción definitiva, para evitar de esa manera que durante el tratamiento en particular en el recinto se generen idas y vueltas sobre el texto.



En términos generales, el proyecto presupuestario que busca aprobar Cambiemos contempla una inflación anual del 23% en 2019, con un dólar a 40,10 pesos en promedio y una caída del Producto Bruto Interno (PBI) del 0.5 por ciento. Además del "déficit cero" en las cuentas públicas, prevé destinar el 70% de los recursos al gasto social.



Entre los puntos que aún no se obtuvo consenso definitivo, aunque se encuentran avanzados, se destaca el artículo 53, que modifica la ley de administración financiera para permitir comprar y vender deuda según las condiciones de mercado, eliminando algunas restricciones que existen en la actualidad.



También resta saber cómo quedará finalmente el tema del subsidio al transporte urbano en las grandes ciudades del interior, y cual será el detalle de las partidas para universidades y para Ciencia y Tecnología, entre otras.



Además, un sector del radicalismo insistirá con en la idea de que el proyecto que presentaron hace una semana -para que los magistrados y empleados del Poder Judicial paguen el Impuesto a las Ganancias- también sea llevado al recinto.



Las propias autoridades del interbloque Cambiemos prefieren evitar el tratamiento conjunto de ambos temas para no hacer peligrar algunos acuerdos que ya existen sobre el texto del Presupuesto, aunque aún no está cerrada la posibilidad.