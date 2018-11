Desde que Macri es Presidente, las emisiones de deuda totalizan u$s 153.619 millones

Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación en diciembre de 2015 a la fecha, las emisiones de deuda totalizan u$s 153.619 millones de los cuales el Tesoro Nacional emitió u$s 128.117 millones (83,4% del total), según el último informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).



De esta manera, el relevamiento señala que la deuda crece más rápido anualmente comparado con la dinámica que se registró durante en el período 1976-1983 (última Dictadura Cívico Militar). En ese sentido, sostiene que las colocaciones incrementaban anualmente en promedio en u$s 14.620 millones mientras que en la actualidad lo hace en u$s 37.362 millones, un 155,6% más.



Según el informe de la UMET, de las emisiones de deuda del Tesoro Nacional en moneda local y extranjera, los desembolsos por el préstamo del Tesoro Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) suscripto en junio de este año, y las emisiones de las Provincias y el Sector Corporativo desde inicios de la gestión de Cambiemos, el 78% son colocaciones en moneda extranjera y el 83,4% colocaciones únicamente del Tesoro Nacional (aproximadamente u$s 128.117 millones).



Respecto a las emisiones del Tesoro en moneda local, el estudio remarca que desde comienzos de la gestión de Cambiemos se contabilizan emisiones totales en pesos bajo legislación local por $ 919.990 millones, a un plazo promedio de 3,7 años; dónde $ 163.668 millones corresponden a 2016, $ 292.014 millones a 2017 y $ 464.309 millones a 2018.



Asimismo, destaca que en septiembre el Gobierno Nacional emitió Letes capitalizables en pesos bajo legislación local por un total de $ 149.941 millones.



Detalló que el 14 de septiembre emitió dos Letes cada una por $ 37.976 millones y $ 4.591 millones, vencimiento el 28 de diciembre de 2018 (plazo de 105 días) y el 29 de marzo de 2019 (plazo de 196 días), respectivamente, y cupones ambos del 2% capitalizable mensualmente.



Luego el 21 de septiembre emitió tres Letes más por $ 42.712 millones, vencimiento el 31 de enero de 2019 (plazo de 132 días) y cupón del 4% capitalizable mensualmente; $ 20.624 millones, vencimiento el 28 de febrero de 2019 (plazo de 160 días) y cupón del 4% capitalizable mensualmente, y $ 44.038 millones, vencimiento el 30 de septiembre de 2019 (plazo de 374 días) y cupón del 3,45% capitalizable mensualmente.



Agregó que en lo que va de octubre emitió $ 101.956 millones. "El 12 de octubre emitió una Lete por $ 26.956 millones, vencimiento el 28 de febrero de 2019 (plazo de 139 días) y cupón del 4% capitalizable mensualmente, mientras que el 19 de octubre emitió dos Letes más por $ 35.000 millones y $ 40.000 millones, vencimiento el 30 de abril de 2019 y el 31 de octubre de 2019 (plazos de 193 y 377 días) y cupones capitalizables mensualmente de 4% y 3,35%, respectivamente.



Por último, remarcó que para lo que resta del Gobierno de Cambiemos se esperan vencimientos totales (interés, capital y Letes) en moneda extranjera por u$s 48.433 millones, dónde u$s 13.541 millones corresponden a noviembre- diciembre de este año y u$s 34.892 millones al año 2019.





Fuente: Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).



Los vencimientos para el año 2022 (por u$s 57.197 millones) serán los más abultados para el período 2018-2049, seguido por el año 2023 (u$s 49.892 millones), donde un 38,8% y 46,8% del total a pagar en cada año, respectivamente, corresponden a pagos de interés y capital al FMI por el acuerdo suscripto en junio de 2018.



"Argentina ha ingresado a una etapa de abultado nivel de endeudamiento, que creció al compás de la apertura comercial y financiera, y la fuga de capitales expresada como atesoramiento puro de dólares por una parte de la sociedad, giros de ganancias y rentas al exterior, el pago de crecientes intereses en moneda extranjera, y el consumo suntuario caracterizado por el saldo negativo en turismo. Estos desajustes externos caracterizan en buena medida el modelo de acumulación financiera del Gobierno de Cambiemos", concluyó el informe.