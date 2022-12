A fin de 2022 Netflix aún domina en el streaming

El top 10 de Flow está encabezado por “El primero de nosotros”, serie de Pramount y Telefé (Viacom) encabezada por Benjamín Vicuña que volvió a poner a la ficción en lo más alto del rating; seguida por “Game of thrones”; “Ultimo primer día”, de StoryLab; “Querer sin límites”, Peppa pig”, “El buen retiro”, de Kuarzo; “La Lola”, “Casados con hijos”, “Victoria” y “Halo”.

HBO Max rindió más por clásicos como “Friends”, “Rick and Morty” y “Big Bang Theory” que por estrenos, excepto el spin off de “Game of thrones”, con el lanzamiento de “La Casa del Dragón”. Esa compañía que forma parte de Warner Discovery volverá a transformarse y traerá de vuelta Max al servicio de streaming hasta fines de 2024 en Estados Unidos y tendrá un acuerdo con Amazon. Los detalles para America Latina se definirán en los próximos días. En la Argentina, el 93% de los usuarios argentinos de internet consume contenido audiovisual a través del streaming, vale decir, 10 millones de hogares que tienen conexión a Internet, según los últimos indicadores. Eso equivale a 20% de la población total.

La encuesta realizada por Carrier y Asociados destaca que Netflix sigue siendo la cadena de streaming más mencionada, por el 84% de los usuarios, aunque también se advierte que durante 2022, de regreso a la normalidad, el consumo bajó en relación a los años anteriores. Vale decir, la burbuja de las plataformas estalló y llevó a cambios en las estrategias de las compañías.

Según Kantar Ibope, dos de cada tres argentinos están suscriptos a algún servicio de streaming, lo que se acentúa entre los menores de 35 años, para los que el porcentaje de suscriptores asciende a 80%. Esa cifra supera a la radio y sigue muy de cerca los indicadores de la TV abierta, la más popular de todas cuya penetración oscila el 90%. El consumo local supera a la mayor cantidad de países de Latinoamérica excepto Brasil, que iguala o supera los altos índices argentinos.

Se comprobó satisfacción general por parte de los usuarios en relación a los contenidos del streaming, lo que implica un aval para las compañías en relación a la fidelidad de los clientes. Sin embargo, las reglas del marketing que se aplican a esta actividad difiere de otros rubros de consumo masivo como lo fueron la radio, la TV o el cable. Si bien el 95% de los encuestados dijeron estar muy satisfechos con los contenidos de sus plataformas, 47% admitieron que cambiarían sus suscripciones, como consecuencia de una era dominada por las redes, que cumplen un papel determinante en los consumos culturales.

Otro factor de peso en la volatilidad de los públicos radica en que el usuario entra y sale de los servicios de streaming por alguna serie en particular, como ocurrió con “This Is Us”: movió suscriptores de Fox Premium a Amazon y finalmente a Star Plus. Esa plataforma tuvo “El encargado” con Guillermo Francella, lo que sumó algo más de suscriptores “golondrina”.

Ante la pregunta a los encuestados de si la inflación los empujaría a bajarse del entretenimiento virtual, la mayoría aseguró que es uno de los tres aspectos en los que eligen no ahorrar: educación, alimentos y streaming. Tras la pandemia, que llevó a las tecnológicas mundiales a millonarios récords en uso, ventas, ganancias y valuación, la burbuja explotó durante un 2022 que tuvo transformaciones drásticas en las estrategias. Mientras en pandemia el tiempo de ocio frente a la pantalla se multiplicó por el aislamiento, la tendencia de uso y abuso de streaming, gaming y redes cambió a partir de 2022.

Netflix se enfrentó a una competencia voraz que hizo convivir una decena de alternativas de suscripción, e inclusive el lento avance de las opciones gratuitas. Es el caso de IQiyi, la plataforma china que funciona de manera gratuita y sin necesidad de tener una cuenta, aunque tiene anuncios en la opción libre (como Spotify, YouTube y tantas), que para evitar publicidad debe abonarse para pertenecer al premium.

IQiyi tiene una gran colección de series y películas del país asiático en idioma original con subtítulos, y también de otros continentes. Otra desventaja si no se paga el premium es la resolución máxima que se limita a 720p. Más plataformas gratuitas: Tubi TV o PlutoTV, que se equiparan a la TV por cable puesto que cuentan con 250 canales en vivo de forma gratuita. Al igual que la anterior, contiene publicidad en todas sus transmisiones. Para utilizarla solo es necesario ingresar en la página web de la plataforma y sintonizar el canal que se desea ver, sin necesidad de registrarse.