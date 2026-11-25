Agustín Baccega y Gustavo Romanello recibieron resoluciones judiciales favorables tras permanecer más de 15 días detenidos. Sus allegados realizan los trámites para concretar su liberación.

Tras permanecer más de dos semanas detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) , los acróbatas argentinos Agustín Baccega y Gustavo Romanello obtuvieron la libertad bajo fianza y podrían abandonar los centros de detención en las próximas horas, según confirmaron familiares y allegados al matrimonio.

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Baccega, de 42 años , y Romanello, de 34 , residen en Estados Unidos desde 2020 y fueron arrestados el pasado 7 de noviembre, cuando viajaban desde Orlando hacia Phoenix para asistir al funeral de un amigo.

Tras el procedimiento, ambos fueron trasladados a diferentes establecimientos de detención. Sin embargo, en las últimas horas recibieron resoluciones favorables de la Justicia estadounidense durante sus respectivas audiencias. “Saldrían en libertad dentro de alrededor de 48 horas”, manifestó una familiar de Baccega en diálogo con La Nación.

Por su parte, Jonathan Batchelor , amigo íntimo del matrimonio e impulsor de una colecta para solventar los gastos judiciales, señaló al mismo medio que “con suerte” recuperarán su libertad este miércoles, aunque aclaró que todavía deben completar una serie de trámites administrativos.

A través de la plataforma de r ecaudación de fondos GoFundMe , Batchelor comunicó el lunes que Baccega obtuvo una resolución favorable durante su audiencia judicial.

La pareja de acróbatas fue liberada bajo fianza. NA

“Nos complace anunciar que a Agustín se le ha concedido la fianza. Estamos trabajando para que se pague y sea liberado lo antes posible. Esperamos que salga para el Día de Acción de Gracias y les daremos más detalles pronto”, manifestó, en referencia a la festividad que se celebrará este jueves en Estados Unidos.

Posteriormente, confirmó que Romanello también recibió la autorización judicial para recuperar su libertad bajo fianza. “Estamos gestionando el pago y pronto publicaremos más detalles”, aclaró.

Mientras avanzan las gestiones, Baccega permanece alojado en el Centro de Detención de Eloy, mientras que su esposo continúa en el Centro de Procesamiento de Servicios de Florence.

El dramático testimonio de uno de los argentinos detenidos por el ICE

En declaraciones a Telemundo, Baccega relató las dificultades emocionales que atraviesa desde su arresto y describió cómo transcurrieron sus días dentro del establecimiento penitenciario.

“Lloro todos los días. Es estresante estar detenido sin haber cometido ningún delito. Esto es emocionalmente denigrante”, expresó el acróbata argentino.

Asimismo, explicó que algunas mañanas se despierta desanimado y rompe en llanto, aunque encuentra contención en su compañero de celda y en otros detenidos que también permanecen separados de sus familiares. “Entienden y escuchan y ofrecen apoyo emocional”, relató. “Por ahí te dan un abrazo”, agregó.

Por qué detuvieron a los acróbatas argentinos en Estados Unidos

Los dos artistas e instructores, que trabajaron en diferentes espectáculos en Florida, fueron detenidos por agentes del ICE el 7 de noviembre en Phoenix.

Según informaron fuentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) a Telemundo, ambos ingresaron legalmente al país en 2020, pero permanecieron en territorio estadounidense después del vencimiento de sus períodos de estancia autorizada.

Al recordar el procedimiento, Baccega explicó que tres agentes vestidos de civil, identificados con placas del ICE, lo interceptaron y le exhibieron un documento con su nombre. Luego preguntaron por Romanello y procedieron a detenerlos. “No opusimos resistencia”, afirmó.

Respecto del trato que recibieron durante el arresto, el argentino aseguró: “No nos maltrataron para nada, pero es una situación bastante estresante”.

Baccega también indicó que informaron a los agentes que contaban con permisos de trabajo y solicitudes de asilo. Sus familiares aseguraron que las autorizaciones laborales tienen vigencia hasta 2029.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el período de estancia autorizada de Baccega venció el 7 de marzo de 2021, mientras que el de Romanello finalizó el 28 de abril de ese mismo año. “Una autorización de trabajo o una solicitud pendiente no confieren estatus legal en Estados Unidos”, afirmó la agencia estadounidense.