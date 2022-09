Aduana detecta más maniobras de “alquiler” de cautelares, ahora con marcas “top”

Un dato no hace más que habilitar sospechas: el mecanismo para que las empresas que no obtuvieron medida judicial utilicen los despachos aduaneros con cautelar en su propio beneficio y puedan nacionalizar sus productos, se basa en una “cesión de derechos” de marca por un tiempo limitado. Y que coincide exactamente con el lapso en el que la mercadería debe ingresar al país, y luego se extingue su vigencia. En este caso, no solo fue presentada de manera “extemporánea”, lo que puede significar que fuera un documento antedatado para tratar de justificar el contenido de la importación ante el control aduanero. Sino que para las tres marcas es exactamente el mismo formato, solo con un cambio de logo entre sí, pero la misma caligrafía manuscrita. Esto disparó que la dirección conducida por Guillermo Michel solicite una pericia caligráfica para determinar si los tres documentos –que necesariamente deberían ser distintos- fueron, en realidad, confeccionados por la misma persona con el objetivo de simular que se trataba de una operación legítima.

A la luz de un nuevo caso de “alquiler de cautelares, Aduana realizó una denuncia por presunta infracción al artículo 954 que implica una multa de 1 a 5 veces el valor de lo importado. Pero también le advirtió a Madariaga de Negre que, ante estos hechos, revoque la vigencia de una cautelar dado que Javera SA acudió a la justicia “requiriendo el dictado de una medida cautelar que habría sido, en definitiva, usufructuada por un tercero”.

“Esto advierte la posible existencia de un fraude procesal, mas allá de la falta de que V.S. habría dictado una sentencia sin ser informado de la realidad económica de la operatoria. El dictado de una medida cautelar procura la defensa de un derecho personal/individual y una actividad jurisdiccional, lo que aquí se convirtió en un ardid y una ficción”, alertó el escrito ingresado ayer por el servicio jurídico de la Aduana. “A los efectos de evitar maniobras o mecanismos que produzcan fraude al comercio internacional y en donde la actividad jurisdiccional (a través del dictado de una cautelar) resulte ser un elementos imprescindible y constitutivo de la maniobra, es que solicito a V.S. se deje inmediatamente sin efecto la sentencia antes indicada”, solicitó. La mención a que sin el otorgamiento de la cautelar no se habría perfeccionado la maniobra fue la advertencia más fuerte del pedido de revocar.

Coincidencia o no, Madariaga de Negre siguió hacia adelante respecto del primer caso de “alquiler” de cautelares que había sido informado por Ámbito respecto de la firma Yoko SA que terminó importando “cesión de derechos” mediante para la empresa Tropea SA. Ayer mismo rechazó el pedido de la Aduana de revocar la medida por lo que las autoridades acudirán en queja a la Cámara Contencioso Administrativo Federal. La jueza sostuvo que nada de lo expuesto le permitía conceder la apelación ya que no había “gravamen” para la Aduana que estaba facultada para tomar las medidas que “considerara pertinentes”.