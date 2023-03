Agatha Christie, también en la mira de los lectores sensibles

La obra de Agatha Christie ya había experimentado hace años, por el título de una de sus novelas más famosas, el enderazamiento léxico de estos tiempos. Su “Diez negritos”, llamada originalmente “Ten little niggers”, debió cambiar su título porque aquella palabra, que en su época designaba en Inglaterra un muñeco negro de peluche, mutó a convertirse en una de las expresiones más racistas e insultantes. Desde entonces fue “Diez indiecitos”, pero como también ese título aludía negativamente a los pueblos originarios, se optó por “Y entonces no quedó nadie” (“And Then There Were None”, que ese fue el título que llevó la película, extraído también de la canción original).