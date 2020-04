El sector forestal presenta importantes caídas en ventas

De las 64 empresas encuestadas, sólo 13% considera normal su situación financiera, pero 75% indicó que pueden sobrellevar sus déficits este mes con apoyo financiero adecuado; mientras que 12% entiende que su situación lo llevará a convocatoria de acreedores o cierre de la empresa.

Asimismo, 75% verifica poseer menos de 30% de cheques rechazados y 47% no prevé despidos en el próximo mes, mientras que el resto entiende que hay riesgos de despido en porcentajes de incidencia decreciente y sólo 3% indica que puede afectar a más de 50% de sus empleados.

En el caso del acceso a los beneficios anunciados, 22% indicó que solicitó (y le fue acordado) un crédito al 24% anual para PyMES; un número similar lo solicitó y aún no le fue acordado y un 45% no ha solicitado nada aún; y el resto (11 %) indicó que no califica para el mismo.

De las 64 empresas que participaron del sondeo, 36% declara vender rollos de madera, 22% madera aserrada, 12,5% remanufacturas de madera, 12,5% servicios forestales, y el resto celulosa, papel, tableros, postes, resinas, muebles y energía.

La foresto industria representa en la Argentina 1,3 millones de hectáreas de bosques implantados, exportaciones por US$ 550 millones, 100 mil empleos directos y 6.000 Pymes de distinto nivel de transformación de la madera.