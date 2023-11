Alberto Fernández reveló que su vida corrió peligro varias veces tras el intento de asesinato de Cristina Kirchner

El presidente Alberto Fernández denunció que luego del atentado sufrido por Cristina Fernández de Kirchner apuntaron contra su helicóptero con una mira telescópica en “dos, tres o cuatro oportunidades”. La denuncia de los hechos ocurridos fue durante una entrevista, en la afirmó además que prefirió no "divulgar" en el momento estos hechos, para "no hacer un problema con esto", dijo.

alberto fernández autocrítica.jpg

“No creo que haya pretendido tirar el helicóptero. No sé. Lo que sí quería era que yo recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando al helicóptero. No me pasó una vez, me pasó dos, tres o cuatro veces”, contó Alberto, en una entrevista en Perfil.