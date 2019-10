Alberto Fernández ya tomó la decisión: Sandleris y Cuccioli no continuarán en sus cargos

Desde el albertismo se asegura que no habrá problemas en desplazar a Sandleris, ya que este no tiene aún el aval del Senado, y se mantiene al frente del BCRA “en comisión”. En algún momento se habló dentro del kirchnerismo en mayo de este año de mantenerlo al frente de la entidad, para que culmine su mandato y repitiendo la experiencia que al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner en 2003 se experimentó con Alfonso Prat Gay. En el caso de Sandleris, se pensaba cerca de Cristina de Kirchner que podría convertirse en un gesto hacia el FMI y un mensaje de estabilidad hacia los mercados. Era al menos la idea de Axel Kicillof, con quien Sandleris compartió militancia en la Universidad de Buenos Aires (UBA). El tiempo hizo que la posibilidad se diluyera. La caída del stand by firmado con el FMI, la devaluación del 12 de agosto y la intención de Alberto Fernández de colocar en el BCRA una persona con una impronta más fuerte dentro del sistema financiero y monetario hicieron que las posibilidades de mantener de Sandleris desaparezcan.

En el caso de Cuccioli, nunca hubo dudas desde el albertismo: se le pedirá inmediatamente la renuncia. Para que ésta se concrete, en este caso la situación es algo más compleja, ya que el titular de la AFIP mantiene la autonomía en su puesto y permanece en el cargo durante cuatro años; luego de una designación directa del Presidente. Llegó al organismo en mayo de 2018, y debería permanecer manejando a la AFIP hasta 2022. En el albertismo se esperará a que de manera voluntaria se aleje del cargo, aclarándole (si el candidato triunfa en las próximas elecciones) que no está en los planes de la próxima administración. En este caso, nadie dentro del kirchnerismo o algún otro sector del justicialismo habló sobre su continuidad. E incluso hay más de cinco nombres de candidatos a ocupar ese muy demandado cargo.