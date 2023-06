Diego Chourrout: "El turismo en Argentina está en proceso de seguir estabilizándose"

Diego Chourrout: Sí. Nosotros en el Cono Sur venimos con muy buena performance. Los niveles de ocupación alcanzaron niveles previos a la pandemia, las tarifas crecieron considerablemente. En términos de resultados, tanto de ingresos como de beneficios, ha sido un muy buen 2022. No solamente en el Cono Sur, sino a nivel global para la compañía, superando los índices del 2019. Esa tendencia se termina de consolidar. Si bien esperábamos un efecto rebote, porque después de la pandemia mucha gente salió a viajar y pensábamos que eso iba a ir apaciguandose y en realidad sigue consolidándose. Ahora, con la vuelta de todo lo que es negocios corporativos y eventos, se sigue moviendo mucho, sobre todo en las ciudades principales y en el interior de Argentina también. Córdoba y Mendoza fueron ciudades que están teniendo muy buena performance.

P.: ¿Hay un nuevo perfil de turista en la actualidad?

D.C.: Hay un nuevo perfil de turista mucho más consciente, que tiene muchas más ganas de invertir en experiencias. Nuestro gran desafío es ese: apuntar al desarrollo de experiencias; la tecnología como una ayuda para el huésped a través de distintas aplicaciones para darles facilidades para que pueda gestionar su estadía desde la habitación. Tratamos de acoplarnos a cómo va cambiando este huésped en general.

P.: ¿De qué se tratan esas experiencias?

D.C.: Hoy el turista o el viajero ya busca un trato no solamente personalizado, sino de cómo podemos acompañarlos desde el lado de la gastronomía, que es uno de nuestros diferenciadores, del lado de nuestras promesas operacionales, como ser pet friendly. Hoy recibimos mascotas y damos facilidades para que puedan viajar con ellas, que ya son parte de la familia. La idea es que el hotel ya no sea una preocupación, sino que puedan disfrutar al 100% de sus facilidades y de las ciudades donde están.

P.: A nivel digital, la pandemia fue un parteaguas. ¿Qué cambios introdujo para ustedes?

D.C.: Desarrollamos una aplicación, que es el Mobile Guest Services, que te permite no solo consultar el menú desde la habitación, sino que hacer tus pedidos. Eso llega a nuestros puntos de venta, se prepara todo y se entrega. Ese es uno de los grandes cambios que tuvimos. Podés hacer consultas, reservas, pedir un adaptador y servicio de planchado y lavado a través de esta aplicación. Ser pet friendly también lo desarrollamos durante la pandemia. Lo estamos terminando de consolidar. Consideramos que el viajero tiende a viajar con su mascota. El público está cambiando. Hoy tenemos este nuevo perfil de viajero, que es una mezcla del que viene por turismo de negocios y además por turismo recreativo, y aprovecha una reunión de trabajo y extiende algunos días más. Obviamente, quiere traer a su familia o a su mascota. Trabaja y disfruta el tiempo libre que le queda.

P.: ¿De dónde proviene la mayoría de los turistas que visitan Sudamérica?

D.C.: Durante el 2022, la mayor parte del público de Argentina era argentino. El público no podía viajar afuera, entonces se tiró al turismo interno. Eso nos ayudó muchísimo. No solo de Buenos Aires al interior, sino al revés también. Hoy se empieza a ver más público extranjero. En el caso de Chile, también. Al principio tuvo mucho turismo interno y hoy ya se consolidan otros mercados como España, algo de México e incluso Argentina. El uruguayo está viniendo mucho a Buenos Aires por el tema cambiario, entonces se consolidó como un gran viajero. Ahora, en Argentina, tenemos el Mundial Sub-20, que no solo nos beneficia a nosotros, sino también a Buenos Aires y a Argentina en general.

P.: Acaban de inaugurar el segundo hotel de NH en Iquique. ¿Qué particularidades tiene?

D.C.: El Hotel NH Iquique Pacífico fue nuestra vigésima tercera apertura en el Cono Sur. Es un hotel con 134 habitaciones y una capacidad en salones para casi 300 personas, un restaurant con vista panorámica y un sky bar muy interesante. También tiene una terraza con vista a las dunas y al océano. Es un producto que veníamos trabajando desde antes de la pandemia. Hicimos la apertura oficial a finales del año pasado y el lanzamiento oficial el 10 de mayo. Contamos con la presencia del alcalde de Iquique y el embajador de España. Hicimos un acto protocolar al mediodía y a la noche una apertura para recibir clientes. Tuvimos muy buenos resultados en cuanto a asistencia.

P.: ¿Por qué eligieron Iquique?

D.C.: La idea de expandirnos en Iquique tiene su base en dos puntos: primero, es una ciudad que, en términos corporativos, en términos de proyectos de minería, está con mucho auge en este momento; y, por otro lado, es una ciudad con mucha riqueza cultural y turística en cuanto a atractivos naturales. Era un destino en el cual queríamos seguir expandiéndonos. Tenemos presencia de otro nuestros hoteles ahí. Con esto ya tenemos dos hoteles y casi 200 habitaciones, cada uno con sus particularidades.

P.: ¿Qué perfil tiene la ciudad para el turismo?

D.C.: Hay mucho público corporativo en industria minera y de proyectos. Por su capacidad y demás, el hotel también está muy orientado a eventos, no solamente corporativos sino también sociales. Al final, la idea es un poco posicionarnos como referentes de eventos sociales en Iquique siendo que tenemos muchísimo espacio y facilidad para hacer todo tipo de celebraciones. Estamos apuntando mucho al público local y a la comunidad de la ciudad tanto para eventos como para alimentación y restaurant.

P.: ¿En qué momento se encuentra Chile respecto al turismo?

D.C.: Chile se está recuperando. A diferencia de Argentina, tuvo una recuperación un poco más lenta. Si bien Argentina despegó hacia abril-mayo, Chile estuvo un poco más lento. Con el tema de apertura de restricciones, estuvo recuperándose hacia septiembre-octubre, consolidándose en noviembre. Empezamos un 2023 con muy buenos resultados en enero; febrero es un poco temporada más baja, pero tuvimos muy buenos resultados en marzo también. Se va posicionando ya a recuperación total, alcanzando resultados que tenemos previstos en presupuesto y también muy similares a 2019, previo a la pandemia. Si bien viene lenta, la reactivación se está dando, sobre todo en términos corporativos en todo Chile.

Santiago, particularmente, siempre fue una ciudad muy corporativa. Por eso su recuperación fue un poco más lenta, a diferencia de Buenos Aires que puede tener un alto componente más de turismo. Santiago es más corporativa y de eventos. Sí notamos que esto está volviendo ahora y con la presencialidad se están retomando los negocios. Vemos una perspectiva muy buena en cuanto a seguir creciendo.

P.: ¿Y en Argentina? ¿Cómo impacta la crisis económica en el sector?

D.C.: Como al principio fue el turismo interno, hoy ya estamos complementando con turismo externo, internacional, como Brasil, Uruguay y demás. Vemos que sigue la reactivación. Además, hay mucho congreso médico y demás, que nos ayuda a que haya mucho extranjero viniendo el país. La economía en Argentina es un poco cíclica y, como administradores, estamos acostumbrados a manejar estos tipos de vaivenes. Nosotros somos muy buenos y destacamos en operación y managment de hoteles, entonces tenemos un know how muy específico en cómo operar en todas nuestras ciudades. También nuestra forma de comercialización es el dólar, y eso nos da cierta estabilidad.

P.: ¿Cuáles son los hoteles de NH que mejor funcionan en el país?

D.C.: En Buenos Aires estamos con una muy buena performance a nivel ciudad. Nuestros hoteles están ubicados a walking distance, en un radio de seis, siete u ocho cuadras. Tenemos muy buen desempeño en eventos también. Contamos con más de 300 metros cuadrados de salones en toda Argentina. Eso también hace que tengamos mucho producto para consolidar ahí también. En ciudades como Buenos Aires o Santiago apuntamos mucho ahí. En general vemos un buen camino; tenemos muy buenas expectativas para lo que es 2023, venimos con muy buenos resultados en el primer trimestre, incluso superando lo que teníamos previsto, superando el 2019. Esperamos que la tendencia que se mantenga para el resto del año, independientemente del panorama político, que está todo a definirse.

P.: ¿Cuál es el mayor desafío que identificás para el resto del año?

D.C.: Al margen de la crisis y la incertidumbre política, el sector turístico en Argentina está en proceso de seguir estabilizándose. Buenos Aires siempre fue y será un destino atractivo en términos turísticos. Argentina tiene mucha riqueza y mucho valor. Nosotros vemos un buen panorama y estamos muy interesados en seguir apostándole y seguir creciendo. Estamos constantemente previendo ver qué puede darse en términos de expansión, no solamente en el cono sur, sino también en toda América.

P.: ¿Algún plan concreto?

D.C.: Va a haber novedades seguramente a lo largo de este año o principios del que viene. Estamos en eso. La idea es el crecimiento sostenido, con la implementación de nuevas marcas y el desarrollo de las marcas que tenemos con Minor, para aterrizarlas también en América.