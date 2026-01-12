Diego Santilli sumó el apoyo del chaqueño Leandro Zdero a la reforma laboral y se prepara para recibir a un gobernador opositor

El ministro del Interior visitó la provincia norteña y mantuvo un encuentro con el jefe provincial, quien le anticipó su respaldo a la iniciativa de Javier Milei. Este martes, el funcionario recibirá en Casa Rosada al peronista Sergio Ziliotto.

Diego Santilli desembarcó este lunes en Chaco y sumó el apoyo a la reforma laboral del gobernador Leandro Zdero, uno de los aliados más cercanos a la Casa Rosada. Se trató de la segunda parada del rally federal que el ministro del Interior inauguró la semana pasada con una visita a Chubut , donde mantuvo agenda con Ignacio Torres , del PRO.

Tras lograr la aprobación del Presupuesto 2026, el funcionario busca repetir la modalidad que lo llevó a conseguir los votos necesarios en el plano legislativo. Con ese norte, continúa el itinerario esta semana. El miércoles volverá a territorio chubutense para monitorear la lucha contra los incendios forestales , mientras que el jueves irá a Mendoza y se verá con Alfredo Cornejo , otro cacique amigable. La novedad será que Santilli recibirá el martes en la Casa Rosada al gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto , de neto corte opositor.

El ministro fue recibido cerca del mediodía por el mandatario radical Zdero, quien rubricó un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA) con la que, juntos, lograron imponerse tanto en los comicios nacionales como en los provinciales. Ahora, el oficialismo espera contar nuevamente con los votos de los senadores Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider , los dos legisladores chaqueños que integran el espacio.

Tras la reunión, en la que también estuvo el secretario de Interior, Gustavo Coria , los funcionarios mantuvieron un breve diálogo con la prensa. Al respecto, el gobernador norteño consideró que la reforma laboral es una herramienta central para recuperar competitividad y generar empleo formal". Según reflexionó, la iniciativa "permitirá adecuar normas pensadas para otra realidad productiva". "Necesitamos reglas que acompañen a quienes quieren invertir, incorporando flexibilidad, capacitación y modernización", completó el mandatario.

Acto seguido, puso en valor la articulación con Nación y habló de "un cambio de matriz para dinamizar la economía de Chaco". En el plano de los reclamos, el cacique de la UCR pidió por la reprogramación la deuda "heredada" para "encaminar una trabajo junto". No obstante, agradeció por la obra del acueducto del norte, financiada por el Gobierno en $80.000 millones y puso sobre la mesa la cuestión de las rutas y la necesidad de avanzar en un segundo puente Resistencia - Corrientes.

Por su parte, Diego Santilli se refirió a las "profundas coincidencias" con Zdero para generar "empleo privado genuino", ítem que consideró como clave para "acomodar las cuentas". Dijo, además, que la reforma laboral y el nuevo esquema productiva forman parte de una misma estrategia".

Además del jefe provincial y del ministro, en la reunión estuvieron la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro; y el diputado nacional Guillermo Agüero.

Este martes, Santilli continuará con su agenda con una reunión con el gobernador peronista Sergio Ziliotto, de La Pampa. El encuentro será a las 15 en la Casa Rosada. Ziliotto es uno de los mandamases opositores, pero a diferencia de sus pares Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) no fue vetado por la administración libertaria y sostiene el diálogo con Nación.

SERGIO ZILIOTTO DIEGO SANTILLI Y MANUEL ADORNI Diego Santilli, Manuel Adorni y Sergio Ziliotto. Presidencia

En cuarteles pampeanos aducen que el distrito mantiene superávit fiscal desde hace años, por lo que la gestión de Javier Milei no tiene excusa para dejarlos de lado. En las últimas semanas, Ziliotto y el Gobierno anunciaron un acuerdo para comenzar a saldar la deuda millonaria que el Estado mantiene con la caja previsional de su jurisdicción.

El mismo consta de $62.500 millones, que será transferido de la siguiente manera: inicialmente $ 2.500 millones, y el resto en doce cuotas mensuales y consecutivas de $5.000 millones desde enero de 2026, correspondiéndole a los municipios y comisiones de Fomento de la provincia el 11,73 % de los pagos recibidos, sumas que les serán giradas ante cada desembolso de la ANSES. El diálogo fue mediado por la Corte Suprema. De acuerdo a cálculos pampeanos, la acreencia total superaría los $400 mil millones y que solo en 2025 debieron desembolsar $145 mil millones para cubrir el déficit.

Precisamente, el encuentro con Santilli será para monitorear los avances y explorar alternativas para saldar el dinero restante. Por el contrario, desde el entorno de Ziliotto negaron que puedan prestar respaldos para la reforma laboral. "No es el tema a tratar", señalaron lacónicos. "No hay negociación posible de la reforma laboral tal como la propone la Casa Rosada porque es una reforma impositiva encubierta", evaluaron.

Indicaron, además, que "impacta sobre el Impuesto a las Ganancias, y a La Pampa, le restaría ingresos por entre $20.000 millones y $35.000 millones anuales".